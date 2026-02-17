Nữ nghệ sĩ sống trong biệt thự triệu đô nói về lịch trình dày đặc ngày Tết: "Tôi mệt lả"

Cẩm Ly: "Tôi cam tâm tình nguyện chịu cực khổ"

Tại chương trình Gala nhạc xuân mới đây, ca sĩ Cẩm Ly đã có những chia sẻ về kế hoạch đón Tết Nguyên đán năm 2026. Chị cho biết mọi thứ không thay đổi nhiều so với những năm trước đó, khi chị làm những công việc của người phụ nữ trong gia đình.

"Năm nào cũng vậy, tôi luôn tự nhủ mình sẽ cố gắng, quyết tâm chuẩn bị giao thừa từ sớm để được xả hơi, nghỉ ngơi, nhưng chẳng năm nào tôi làm được. Cứ tối giao thừa là tôi ngồi trưng mâm ngũ quả, trưng các bình hoa trong nhà rồi đủ thứ khác" - chị chia sẻ.

Ca sĩ Cẩm Ly. (Ảnh: FBNV)

Cẩm Ly cho biết, sau khi hoàn tất việc cúng giao thừa thì đồng hồ thường đã điểm 1–2 giờ sáng. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, vào sáng mùng 1, chị lại cùng gia đình đi chúc Tết bên nội. Trên đường di chuyển, các thành viên khác có thể tranh thủ chợp mắt, nhưng riêng cô vẫn tiếp tục quán xuyến, nhắc nhở mọi người chuẩn bị trang phục mới để kịp sang chúc Tết bên ngoại.

Lịch trình dày đặc khiến nữ ca sĩ thừa nhận sáng mùng Hai chị thường rơi vào trạng thái mệt lả. Tuy vậy, Cẩm Ly khẳng định bản thân vẫn luôn yêu Tết, yêu không khí sum vầy và những phong tục truyền thống đã gắn bó từ nhỏ đến lớn.

“Cái mệt đó tôi chịu được. Tôi cam tâm tình nguyện chịu cực khổ, vì trong cái cực khổ đó tôi vẫn tận hưởng được cái vui của ngày Tết mà tôi yêu thích từ nhỏ tới lớn, không thể nào bỏ được", nữ ca sĩ bày tỏ.

Cẩm Ly (sinh năm 1970) tại Quy Nhơn. Cuối thập niên 90, cô được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album Nếu phôi pha ngày mai và thành công với các bản hit: Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều... Giọng ca nổi tiếng được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng dân ca" của làng giải trí Việt.

Hiện tại gia đình Cẩm Ly sở hữu khối lượng tài sản lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, vợ chồng Cẩm Ly sống trong một biệt thự tại quận 7 (TP.HCM) với diện tích lên đến 400m2, được ước tính khoảng 1 triệu USD.