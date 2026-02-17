Biển người đổ về đền, chùa ở Hà Nội cầu an trong ngày đầu năm mới

Sáng mùng 1 Tết, thời tiết Hà Nội nắng ấm, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ về đình, chùa dâng hương, lễ Phật, gửi gắm mong ước một năm mới bình an, may mắn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, các địa điểm tâm linh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh… chật kín người dân.

Tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội), từ sáng sớm người dân và du khách đến du xuân, vãn cảnh, dâng hương lễ Phật, cầu mong bình an và xin lộc đầu năm.

Anh Thanh Long (phường Hồng Hà) chia sẻ: “Hằng năm, vào mùng 1 Tết, tôi đều đến chùa Trấn Quốc lễ Phật, cầu bình an, may mắn, sức khỏe cho gia đình. Sau khi đi lễ, tôi cùng người thân du xuân, tận hưởng không khí ngày đầu năm mới”.

Tại đền Quán Thánh cũng tấp nập người đến thắp hương trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Từ lâu, tục đi lễ đền, chùa dịp đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt nói chung và người dân Hà Nội nói riêng.

Người dân thành kính dâng hương, gửi gắm những lời cầu chúc tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong năm mới.

Tại phủ Tây Hồ, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, hàng nghìn người dân và du khách nườm nượp đổ về cầu an trong ngày đầu năm mới.

Dịch vụ viết sớ bên ngoài phủ Tây Hồ rất hút khách

Người dân chuẩn bị lễ trước khi vào phủ Tây Hồ dâng hương.

Do lượng người đổ về phủ Tây Hồ đông, nhiều em nhỏ phải ngồi trên vai bố để tránh bị lạc giữa dòng người

Trong ngày mùng 1 Tết, nhiều gia đình thực hiện nghi thức phóng sinh, thả cá, thả chim...

Dù lượng người đến các chùa khá đông, song đa số vẫn giữ thái độ thành kính, đi lại trật tự. Nhiều cơ sở thờ tự bố trí tình nguyện viên túc trực, hướng dẫn người dân thắp hương đúng nơi quy định, hạn chế chen lấn, đảm bảo an ninh trật tự.