Sức khỏe của Siu Black sau biến cố 'thập tử nhất sinh'

Ca sĩ Siu Black gây chú ý khi xuất hiện trong chuỗi sự kiện kéo dài 72 tiếng mang tên Save the world diễn ra tại TP.HCM. Đây được xem là một trong những hoạt động nghệ thuật đầu tiên của nữ ca sĩ sau biến cố sức khỏe.

Trong chương trình, “Họa mi núi rừng” mang đến không khí sôi động khi thể hiện ca khúc Gato của nhạc sĩ A Tuân. Ngoài ra, chị còn trình diễn bài hát Lửa thiêng Việt Nam, Ngọn lửa cao nguyên, Thiên đường vỡ nát và nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Siu Black trở lại sân khấu sau biến cố sức khoẻ.

Đặc biệt, ở tiết mục kết mang tên Anh em bốn bể một nhà, Siu Black cùng diễn viên Hiếu Hiền khuấy động không khí bằng những điệu nhảy ngẫu hứng. Sự đồng hành và ủng hộ từ các đồng nghiệp tiếp thêm sức mạnh cho chị trong lần tái xuất này.

Tại đêm diễn, Siu Black cho biết thể trạng của chị ổn định, chỉ cần duy trì chạy thận và tuân thủ hướng dẫn điều trị là có thể sinh hoạt, ca hát như bình thường. Theo nữ ca sĩ, chính tình yêu âm nhạc là nguồn động lực lớn nhất giúp chị vượt qua nghịch cảnh và cảm thấy như được "sống lại".

Ngoài ra, nữ ca sĩ cùng tiết lộ vừa tham gia thu âm, ghi hình và tích cực tập luyện để chuẩn bị cho đêm đại nhạc hội Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tại TP.HCM.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, Siu Black khiến người hâm mộ lo lắng khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán nữ ca sĩ mắc suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi cùng nhiều biến chứng khác.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của Siu Black dần ổn định và được xuất viện. Từ đó đến nay, thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nữ ca sĩ rạng rỡ bên các đồng nghiệp trong chương trình.

Ngoài Siu Black, chuỗi sự kiện Save the world còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Đan Trường, Hiếu Hiền, Cát Tường, Ốc Thanh Vân, Quốc Thuận…

Ngoài âm nhạc, chương trình còn bao gồm các hoạt động trình diễn thời trang và kịch nói. Miss Charm 2025 Anna Blanco (Venezuela) cũng bay sang Việt Nam để tham gia ghi hình.

Save the world là chương trình nghệ thuật mang thông điệp "Nguyện cầu hòa bình", nhằm lan tỏa thông điệp vì hòa bình, tình nhân ái và sự kết nối giữa các dân tộc. Ca sĩ - nhạc sĩ A Tuân đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn.

Chuỗi chương trình quy tụ 108 nghệ sĩ Việt Nam. Sau hoạt động mở màn, các chương trình tiếp theo tiếp tục diễn ra tại nhiều điểm cầu trong và ngoài nước, bao gồm các cộng đồng nghệ sĩ Việt tại Mỹ, Australia, Campuchia.