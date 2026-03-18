Quỳnh Kool đáp trả

Trong tập 10 của phim Bước chân vào đời, nữ chính Thương (Quỳnh Kool đóng) đã có buổi ra mắt gia đình nhà bạn trai. Tuy nhiên, cách nhân vật Thương kẹp hết tóc mái và trang điểm tông trắng cam nổi bật khiến cô vô tình trở nên đáng sợ, nhất là cảnh ngồi trong xe với ánh sáng khá tối.

Trên các trang mạng xã hội của VTV, khán giả bình luận "Quỳnh Kool trang điểm quá đáng sợ, nhìn như ma". Đồng thời, nữ diễn viên còn bị lộ phấn dặm chân tóc và những khuyết điểm trên gương mặt.

Trước ý kiến phản hồi của khán giả, nữ diễn viên sinh năm 1995 có phản hồi. "Đọc comment thấy mọi người chê tóc tai rũ rượi, make up như 'ma', mình cũng phải tự soi lại gương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Cô này trong phim gánh nguyên kho drama trên vai, tâm trạng còn chưa gỡ xong thì lấy đâu ra mood làm beauty blogger. Đi ra mắt nhà người yêu đã là cố lắm rồi. Váy là em trai em gái chuẩn bị cho, make up cũng mấy đứa em lo luôn. Chứ để cô ấy tự chuẩn bị chắc buộc tóc đại rồi đi luôn hoặc thả tóc rơi tự do như ngôn tình. Nên thôi mọi người thông cảm cho một cô gái đang 'ôm cả bầu trời tâm sự', visual có hơi âm u xíu cũng hợp hoàn cảnh mà", Quỳnh Kool viết.

Quỳnh Kool giải thích nhân vật mắc lỗi trang điểm bởi Thương là cô gái mộc mạc không biết cách làm đẹp cho bản thân, không phải beauty blogger. Bên cạnh đó, nhân vật luôn có tâm trạng u uất, đượm buồn.

Thực tế, trong bữa tiệc sinh nhật bà Dung (Quách Thu Phương), Thương luôn phải đối diện với những lời chê bai, thái độ lạnh nhạt của mẹ bạn trai. Bà Dung cố tình mời Mỹ Linh, cô gái có gia cảnh tương xứng, sự nghiệp thành công tới để ngầm hạ bệ Thương.

Ngoài cách trang điểm gây tranh cãi của Quỳnh Kool, nội dung phim Bước chân vào đời cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trên các trang mạng xã hội, khán giả đánh giá tình tiết mẹ chồng (tương lai) tai quái, khó tính, không hài lòng với người yêu của con trai và muốn "chia uyên rẽ thúy" thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là phim giờ vàng do VFC sản xuất. Chính vì vậy, người xem như "đọc vị" được hết tình huống và sự phát triển nội dung phim. Từ đó khán giả cảm thấy phim thiếu sự sáng tạo, nhàm chán.

Đạo diễn cũng bê nguyên gia đình bà Xuân - ông Khang trong phim Hương vị tình thân sang Bước chân vào đời, càng khiến khán giả cảm giác tình tiết lặp lại. Thậm chí tính cách, hình tượng nhân vật cũng không hề có sự thay đổi nào.

Quách Thu Phương tiếp tục làm bà mẹ chồng khó tính, quyết tâm bắt con trai từ bỏ người yêu.