Thùy Anh sau biến cố

Vừa xuất hiện ở tập 26 Không giới hạn, nhân vật Hà Lê do Thùy Anh đảm nhận lập tức kéo theo nhiều tranh luận. Là người yêu cũ của Kiên (Steven Nguyễn), Hà Lê bất ngờ trở về đúng thời điểm anh bắt đầu mối quan hệ với Lam Anh (Minh Trang).

Tình huống ôm người cũ trước mặt bạn gái mới, cùng việc Kiên thiếu dứt khoát, khiến khán giả phản ứng. Nhiều ý kiến cho rằng tình tiết “đòi quay lại sau hôn nhân đổ vỡ” thiếu thuyết phục, song cũng không ít người xem thích thú trước “gia vị drama” mà nhân vật mang lại.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thùy Anh cho biết ban đầu cô không kỳ vọng hiệu ứng lớn bởi đây chỉ là vai khách mời. Tuy nhiên, từ những tập đầu “gieo” thông tin, nhân vật đã tạo tò mò. “Tôi bất ngờ khi chỉ sau vài ngày, lượng tìm kiếm và tương tác tăng mạnh”, cô nói.

Một số hình ảnh của Thùy Anh trong hậu trường phim Không giới hạn.

Nữ diễn viên thừa nhận từng lo bị “ném đá” vì chen vào cặp đôi được yêu thích. Nhưng phản ứng khán giả lại theo hướng cởi mở hơn, mong nhân vật “quậy tới bến” để câu chuyện thêm kịch tính. “Tôi nhận ra khán giả cũng dành tình cảm cho Hà Lê theo cách riêng”, cô chia sẻ.

Cùng thời điểm, Thùy Anh xuất hiện trong Vì mẹ anh phán chia tay với vai Hoàn Mỹ, thuộc tuyến nhân vật nặng tâm lý.

Trong phim, cô đóng cặp với Trần Ngọc Vàng. Chuyện tình Hoàn Mỹ - Phan Minh mang màu sắc u ám, nhiều tổn thương. Nhân vật của Thùy Anh ít thoại, chủ yếu thể hiện nội tâm qua ánh mắt. Gần như mọi phân đoạn đều gắn với nước mắt hoặc cảm xúc dồn nén.

“Đây là vai tôi được ‘diễn’ đúng nghĩa, được đắm mình trong cảm xúc. May mắn là vẫn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng để khán giả thấy một Hoàn Mỹ khác, nhiều sức sống hơn”, cô nói.

Năm 2024, Thùy Anh gặp tai nạn trên phim trường, bị chấn thương vùng trán. Sau đó, cô vướng tranh chấp với nhà sản xuất khi bị cho là làm chậm tiến độ quay, đối mặt yêu cầu bồi thường lớn. Sự việc khiến nữ diễn viên chịu áp lực tâm lý, phải tạm dừng hoạt động một thời gian.

Cô thừa nhận bản thân thay đổi, thận trọng và trưởng thành hơn trong cách nhìn nghề.

Biến cố cũng giúp cô tiếp cận những vai diễn nặng nội tâm như Hoàn Mỹ một cách sâu sắc, thay vì chỉ diễn bằng kỹ thuật.

Nữ diễn viên mong muốn thử sức với các thể loại hành động, kinh dị, cổ trang trong thời gian tới. “Tôi muốn khám phá thêm nhiều khía cạnh mới của mình”, cô nói.

Thùy Anh sinh năm 1995, được khán giả biết đến từ phim sitcom Bộ tứ 10A8. Sau đó, nữ diễn viên ghi dấu với loạt dự án truyền hình như Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng… Ở mảng điện ảnh, cô gây chú ý với hình ảnh táo bạo trong Đập cánh giữa không trung, tác phẩm từng tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế.