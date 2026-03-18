Nhạc sĩ Minh Khang chính thức lên tiếng sau clip cãi vã với tài xế gây xôn xao mạng xã hội

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang chính thức đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân sau sự việc gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Anh viết: "Mấy ngày vừa qua có một đoạn video từ camera hành trình trong xe Grab lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh và lời nói của tôi. Tôi nghĩ mình nên lên tiếng một lần để mọi người hiểu rõ câu chuyện.

Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó".

Nhạc sĩ Minh Khang. (Ảnh: FBNV)

Nhạc sĩ Minh Khang cho rằng đây vốn là câu chuyện riêng giữa tôi và bạn tài xế trong một chuyến đi. Nếu cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của anh, người này hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng.

Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình đã được đăng công khai lên mạng xã hội với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của nhạc sĩ Minh Khang ngay trong đêm xảy ra sự việc đã khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân anh và gia đình. Cũng bởi vậy, anh đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.

"Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình.

Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy.

Tôi mong câu chuyện dừng lại tại đây để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì hành vi lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe" - nhạc sĩ Minh Khang chia sẻ.

Hình ảnh trong đoạn clip gây xôn xao. (Ảnh: CTCL)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi trên ô tô lời qua tiếng lại với tài xế bằng những lời lẽ nặng nề, thô tục. Nhiều ý kiến cho rằng nhân vật trong clip có thể là nhạc sĩ Minh Khang – chồng của siêu mẫu Thúy Hạnh.

Sự việc gây xôn xao bởi hình ảnh của Minh Khang lâu nay trong mắt công chúng khá hiền lành, điềm đạm. Đặc biệt, khi tham gia chương trình truyền hình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” phát sóng trên VTV trước đây, anh ghi điểm với khán giả nhờ phong thái nhẹ nhàng và cách dạy con bình tĩnh, thuyết phục.