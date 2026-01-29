Victoria Beckham lo ngại con trai trắng tay sau hôn nhân

Một nguồn tin thân cận mới đây tiết lộ nhà thiết kế Victoria Beckham từng có thỏa thuận đặc biệt liên quan tới quyền sử dụng tên tuổi với con trai cả Brooklyn. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở thành ngòi nổ cho những tranh cãi gay gắt trong gia đình danh tiếng hàng đầu nước Anh.

Trong bức tâm thư dài 6 trang đang gây chấn động dư luận, Brooklyn Beckham cáo buộc cha mẹ đã nhiều lần gây sức ép cũng như tìm cách mua chuộc để anh đặt bút ký chuyển nhượng quyền sử dụng tên tuổi. Chàng trai trẻ khẳng định phía gia đình yêu cầu anh phải hoàn tất thủ tục này trước hôn lễ với ái nữ tỷ phú nhằm đảm bảo tính hiệu lực của các điều khoản hợp đồng. Brooklyn cho biết việc anh kiên quyết từ chối đã ảnh hưởng trực tiếp tới các khoản thanh toán hỗ trợ, đồng thời khiến thái độ của cha mẹ đối với anh thay đổi hoàn toàn.

Brooklyn và bố mẹ. Daily Mail.

Sau nhiều tổn thương dồn nén, Brooklyn tuyên bố không còn mong muốn hàn gắn với gia đình. Anh bày tỏ quyết tâm tự đứng trên đôi chân mình thay vì dựa dẫm vào cái bóng quá lớn của cha mẹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia truyền thông Mỹ nhận định giá trị thương mại của Brooklyn hiện tại phụ thuộc rất lớn vào nền tảng gia đình. Những lần xuất hiện chung hay sự hậu thuẫn ngầm từ David cùng Victoria Beckham chính là đòn bẩy cho danh tiếng của anh. Nếu mối liên kết này bị cắt đứt, sức hút thương hiệu của Brooklyn nhiều khả năng sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Tranh chấp quyền lợi xoay quanh thương hiệu cá nhân

Theo tìm hiểu, Victoria Beckham đã sớm có những bước đi pháp lý để bảo vệ thương hiệu cho các con. Tờ Daily Mail dẫn chứng tài liệu cho thấy cựu thành viên Spice Girls đã đăng ký nhãn hiệu tên con trai vào tháng 12/2016. Thời hạn bảo hộ cho nhãn hiệu này kéo dài tới tháng 12/2026. Điều này đồng nghĩa với việc sau thời điểm trên, Brooklyn hoàn toàn có thể tự gia hạn hoặc giành lại quyền quản lý tên tuổi thông qua đội ngũ luật sư riêng. Tờ Page Six cũng xác nhận quyền kiểm soát liên quan tên tuổi của Brooklyn từ phía Victoria dự kiến kết thúc vào cuối năm nay.

Thực tế cho thấy Victoria Beckham đã đăng ký nhãn hiệu tên của cả 4 người con với các cơ quan sở hữu trí tuệ tại Anh cũng như châu Âu vào tháng 4/2017. Động thái này nhằm cho phép các con tự do phát hành sản phẩm mang tên mình nhưng vẫn ngăn chặn được việc bên thứ ba trục lợi trái phép. Bản thân vợ chồng David và Victoria cũng đã đăng ký nhãn hiệu tên riêng của họ vào đầu những năm 2000.

Nỗi lo tài chính đằng sau rạn nứt tình thân

Nguồn tin thân cận với gia đình Beckham lý giải nguyên nhân Victoria rốt ráo muốn ký thỏa thuận với con trai xuất phát từ sự lo lắng cho tương lai. Bà sợ con trai có thể rơi vào cảnh trắng tay nếu cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Nicola Peltz tan vỡ. Nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở khi gia đình thông gia sở hữu khối tài sản khổng lồ và cực kỳ chặt chẽ trong vấn đề tài chính.

Hai vợ chồng Booklyn. IG.

Doanh nhân Nelson Peltz, cha của Nicola, nắm trong tay khối tài sản ước tính khoảng 1,6 tỷ USD, vượt xa con số hơn 1 tỷ USD của vợ chồng Beckham. Tờ Daily Mail tiết lộ thỏa thuận tiền hôn nhân mà Brooklyn ký năm 2022 có những quy định rất khắt khe. Theo đó, Brooklyn sẽ không được hưởng bất kỳ phần nào trong tài sản của gia đình Peltz nếu ly hôn xảy ra. Anh chỉ được chia một nửa những gì hai vợ chồng cùng tạo ra với tư cách một thương hiệu chung.

Gia đình Beckham e ngại việc Brooklyn ngày càng gắn bó với nhà vợ sẽ khiến anh dần xa cách các mối quan hệ cũ. Trong kịch bản xấu nhất là hôn nhân đổ vỡ, Brooklyn có thể bị cô lập và thiếu hụt nền tảng tài chính vững chắc. Dù vậy, những người bạn của Brooklyn lại cho rằng sự lo lắng này có phần thái quá bởi tình cảm vợ chồng anh hiện rất mặn nồng.