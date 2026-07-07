Có gì sau bản hợp đồng hôn nhân dài nhất lịch sử của Taylor Swift và Travis Kelce

Taylor Swift sở hữu khối tài sản hơn 2 tỷ USD và đám cưới của nữ ngôi sao không đơn thuần là cái kết mãn nguyện cho một chuyện tình đẹp, mà còn là một bài toán quản trị cuộc sống được lên kế hoạch một cách tinh tế và khoa học. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị kết hộ, cặp đôi đã thiết lập một hệ thống bảo vệ pháp lý minh bạch trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce kín bưng. (Ảnh: Sina)

Thỏa thuận tiền hôn nhân “vô tiền khoáng hậu”

Cuộc hôn nhân giữa nữ ngôi sao Taylor Swift và ngôi sao bóng giáo dục Travis Kelce thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi một bản hợp đồng tiền hôn nhân vô cùng chi tiết. Trước lễ cưới, đội ngũ luật sư của hai đã hoàn thiện bản dự thảo dài 103 trang. Văn bản này được các chuyên gia pháp lý đánh giá là một trong những người đồng hôn nhân phức tạp nhất lịch sử, với sự giám sát trực tiếp tiếp theo từ cha đẻ của Taylor Swift, ông Scott Swift, một cựu cố vấn tài chính tại Merrill Lynch. Brugman - luật sư hôn nhân gia đình nổi tiếng ở New York thẳng thắn tuyên bố: Đây có thể là “một trong những văn bản tiền hôn nhân phức tạp nhất trong lịch sử, nó dài như một cuốn tiểu thuyết ngắn”.

Bản hợp nhất được thiết lập trong bối cảnh có sự chênh lệch lớn về tài sản giữa hai ngôi sao. Trong khi Travis Kelce sở hữu khối tài sản ròng khoảng 90 triệu USD thì Taylor Swift nắm giữ khối tài sản lên tới hơn 2 tỷ USD, bao gồm bản tiền quyền âm nhạc, doanh thu lưu diễn và hệ thống bất động sản. Do đó, bản dự hảo hợp đồng hôn nhân quy định rõ ràng: Tài sản và thu nhập riêng của mỗi bên trước và sau khi kết hôn đều được giữ nguyên, không được can thiệp hay phân chia khi kết hôn.

Điều Taylor Swift mong muốn ngay từ đầu là một ngày cưới không bị định nghĩa bằng những bức ảnh lan truyền trên Internet, mà được lưu giữ bằng ký ức của gia đình, bạn bè và những người cô yêu quý nhất. (Ảnh: Getty Images)

Các điều khoản bảo hộ tài sản trí tuệ cũng được thắt chặt tối đa, áp dụng cho cả các album tái sinh “Phiên bản của Taylor”, bản quyền tài sản số và doanh thu từ mạng xã hội. Để đảm bảo tính thực thi pháp lý cao nhất, bang Rhode Island đã được lựa chọn làm nơi ký kết thay vì California hay New York.

Đáng chú ý, bản đồng quy định Taylor Swift sẽ chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt sau khi kết hôn, mục tiêu của điều khoản này là giúp tiết kiệm nguồn tài chính sinh hoạt cho bên có tài sản ít hơn trong điều kiện cả hai sống trong xã hội của giới siêu giầu. Hợp đồng cũng áp dụng khả năng tiền phạt có thể lân đến hàng triệu USD nếu có bên tiết lộ thông tin hôn nhân hoặc phát tán thông tin lẫn nhau. Tuy nhiên, một ngoại lệ đặc biệt là Taylor Swift vẫn giữ toàn quyền tự sáng tạo để đưa cảm xúc cá nhân vào các sản phẩm âm nhạc tương lai.

Selena Gomez là khách mời duy nhất được cầm điện thoại vào đám cưới. (Ảnh: Getty Images)

Món quà cưới đặc biệt của Travis Kelce

Bên cạnh những chiếc cam kết tài chính chặt chẽ, ngày trọng đại của đôi giày đôi tại Madison Square Garden, New York được tổ chức dưới chế độ bảo mật tối đa. Để bảo vệ quyền riêng tư trước khi truyền thông, toàn bộ khách mời và nhân sự tham gia đều phải ký cam kết bảo mật thông tin.

Tại lễ cưới, một món quà độc quyền đã được chuẩn bị: Toàn bộ ngày vui được một đoàn làm phim ghi lại để xây dựng một bộ tài liệu phim. Tác phẩm này hoàn toàn không phát hành công khai mà chỉ được dành làm quà tặng lưu niệm riêng cho khách mời tham dự.

Việc cấm sử dụng điện thoại mang đến một trải nghiệm rất khác, thay vì bận rộn tìm góc chụp đẹp hay chỉnh sửa ảnh để đăng mạng xã hội, khách mời sẽ dành toàn bộ sự chú ý cho buổi lễ và cô dâu - chú rể. (Ảnh: X)

Sau khi kết hôn, Taylor Swift đã quyết định chính thức đổi họ theo chồng thành “Taylor Kelce” về mặt pháp lý trong đời sống cá nhân, dù công cô vẫn giữ nguyên nghệ danh và thương hiệu tỷ đô “Taylor Swift” trước đó. Quyết định mang tính truyền thống này xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của nữ ca sĩ hướng tới tương lai gia đình.

Nguồn tin thân mật tiết lộ rằng, Travis Kelce không hề đưa ra yêu cầu đổi họ, mà chính sự đồng hành của anh ấy đã mang lại cho Taylor Swift một món quà tinh thần vô giá. Đó là sự ổn định, cảm giác an toàn tuyệt đối và một cuộc sống gia đình thực sự. Sau nhiều năm đối diện với áp lực từ ánh hào quang và dư luận, sự hiểu biết của Travis Kelce đã mang đến cho nữ ca sĩ cảm giác thuộc về hoàn toàn để tự tin bước vào một con đường chữa bệnh mới.