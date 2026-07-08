Cuộc sống ở tuổi U70 sau khi giải nghệ của tài tử 'Anh hùng xạ điêu'

Huỳnh Nhật Hoa từng là tên tuổi đình đám trên màn ảnh TVB những năm 1980 - 1990. Trong đó, hình tượng Quách Tĩnh và Kiều Phong của Huỳnh Nhật Hoa trên màn ảnh được công chúng đón nhận nồng nhiệt, trở thành một trong những phiên bản chuyển thể xuất sắc nhất của nhân vật bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung.

“Đại hiệp” nức tiếng màn ảnh Hoa ngữ

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961 tại Huệ Châu, Trung Quốc. Năm 20 tuổi, nam diễn viên đầu quân vào nhà đài TVB. Với ngoại hình lãng tử và hiền lành, ông thường được các đạo diễn ưu ái giao cho những vai chân chất và nghĩa hiệp.

Năm 1983, tên tuổi ông vang danh khắp làng giải trí Hoa ngữ nhờ vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu. Sự xuất sắc của phiên bản chuyển thể này từ đài TVB, Huỳnh Nhật Hoa được xem là Quách Tĩnh kinh điển nhất màn ảnh.

Vẻ lãng tử của Huỳnh Nhật Hoa thời trẻ.

Thập niên 80 là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa. Hình tượng anh hùng nghĩa hiệp, trừ gian diệt ác gắn liền với các vai diễn trên màn ảnh nhỏ suốt thời gian dài qua các phim như Dương gia tướng, Bích huyết kiếm, Nghĩa bất dung tình, Bao Công 1 và 2, Tuyết sơn phi hồ… Cùng với Thang Chấn Nghiệp, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, ông được xếp vào hàng “Ngũ hổ tướng” nổi danh làng giải trí.

Theo Huỳnh Nhật Hoa, sự nghiệp của ông may mắn nhờ dòng phim cổ trang. Trong đó, hai nhân vật Quách Tĩnh và Kiều Phong từ tiểu thuyết Kim Dung đưa danh tiếng của ông lên một cấp độ chính mình cũng không hình dung được.

Ngoài đời, Huỳnh Nhật Hoa là người giản dị và hòa đồng, ông luôn giữ chữ tín với các hãng phim và các đạo diễn. Không ít diễn viên trẻ trong nghề cũng thừa nhận họ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Huỳnh Nhật Hoa trong những đầu bước chân vào nghề.

Cuộc sống bình lặng sau khi giải nghệ

Bên cạnh sự nghiệp tiếng tăm, Huỳnh Nhật Hoa còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng vợ - cựu diễn viên Lương Khiết Hoa. Cả hai kết hôn năm 1988 và có với nhau một cô con gái.

Năm 2013, khi vợ mắc ung thư máu, nam diễn viên kỳ cựu gồng mình gánh vác tài chính, gác lại công việc để chạy chữa, chăm sóc bạn đời. Truyền thông tiết lộ kinh tế gia đình nam diễn viên kiệt quệ trong nhiều năm vì chi phí chữa bệnh đắt đỏ của cựu diễn viên họ Lương.

Huỳnh Nhật Hoa từng suy sụp sau khi vợ qua đời.

Tháng 5/2020, bà xã nam diễn viên qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Sự ra đi đột ngột của người vợ yêu thương là cú sốc lớn đối với tinh thần của tài tử. Có thời điểm tài tử nhốt mình trong nhà, hút thuốc suốt cả tuần.

Vài năm gần đây, ông dần lấy lại tinh thần để ra ngoài gặp gỡ mọi người, dành thời gian chăm sóc bản thân. Cô con gái duy nhất của ông cũng nối nghiệp cha, theo đuổi công việc diễn viên từ vài năm nay.

Ở tuổi 64, ông thông báo giải nghệ, không có kế hoạch đóng phim. Thời gian qua, Huỳnh Nhật Hoa hiếm khi xuất hiện trước ống kính. “Hổ tướng” một thời của TVB chọn rời xa màn ảnh dù vẫn còn phong độ, sức khỏe tốt.

Huỳnh Nhật Hoa chọn cuộc sống bình yên sau khi giải nghệ.

Theo HK01, ngôi sao phim Anh hùng xạ điêu dành phần lớn thời gian theo đuổi đam mê đá bóng, đảm nhận vai trò trưởng đoàn dẫn dắt đội bóng gồm nhiều nghệ sĩ kỳ cựu của làng giải trí Hong Kong tham gia thi đấu ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, tài tử đình đám một thời thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí để ủng hộ các đồng nghiệp lâu năm, giao lưu cùng khán giả.

Huỳnh Nhật Hoa hài lòng với cuộc sống tự do, thoải mái hiện tại, không còn mặn mà với chuyện tái xuất màn ảnh.

“Tôi đã làm nghề này nhiều năm và biết rõ giới hạn của mình. Tôi sẽ không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao được nữa. Tôi thà để lại ấn tượng tốt với khán giả và cho bản thân thời gian làm những điều yêu thích”, ông từng tâm sự.