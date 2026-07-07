Nữ ca sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 37

Ngày 7/7, BBC đưa tin ca sĩ Lauren Bennett đã qua đời ở tuổi 37.

Thông tin được nhóm nhạc G.R.L., nơi Lauren từng hoạt động, xác nhận trên Instagram. Đại diện nhóm chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo Lauren đã qua đời. Trái tim chúng tôi tan vỡ và không thể diễn tả hết cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tất cả mọi người".

Ca sĩ Lauren Bennett.

Đại diện G.R.L. cho biết luôn trân trọng tình yêu, tiếng cười và những kỷ niệm Lauren để lại, đồng thời khẳng định cô mãi được yêu thương và ghi nhớ.

Hiện gia đình và người đại diện của Lauren chưa công bố nguyên nhân cái chết.

Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả đã gửi lời chia buồn và chia sẻ lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô để tưởng nhớ.

Lauren Bennett sinh năm 1989, được đông đảo khán giả biết đến khi góp giọng trong bản hit Party Rock Anthem của bộ đôi LMFAO phát hành năm 2011.

Ca khúc từng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp và được Billboard xếp vào nhóm những ca khúc thành công nhất mọi thời đại. Lauren cũng xuất hiện trong MV của ca khúc, hiện đạt hơn 2,5 tỷ lượt xem trên YouTube.

Lauren (giữa) trong nhóm nhạc G.R.L. đình đám.

Năm 2014, Lauren gia nhập nhóm nhạc nữ G.R.L. cùng Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle và Emmalyn Estrada.

G.R.L. ghi dấu ấn với các ca khúc Ugly Heart và Wild Wild Love (hợp tác cùng Pitbull). Tuy nhiên, nhóm tan rã vào năm 2015 sau khi thành viên Simone Battle qua đời.

Ngoài hoạt động âm nhạc, Lauren Bennett còn góp giọng trong nhạc phim Date Night và 21 Jump Street.

Lauren trong MV "I Wish, I Wish":