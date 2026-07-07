Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Tăng Thanh Hà trong phim "Hoàng hậu cuối cùng" gây ngỡ ngàng

Với tagline "Một câu chuyện về Hoàng gia Việt Nam chưa từng được kể", tác phẩm lựa chọn khai thác thế giới nội tâm của những con người đứng sau danh vị, nơi tình yêu, gia đình và trách nhiệm luôn đi kèm những lựa chọn đầy day dứt.

Hình ảnh Hoàng hậu Nam Phương trong "Hoàng hậu cuối cùng" lộ diện

Trailer "Hoàng hậu cuối cùng". Nguồn: NSX

Hình ảnh trong "Hoàng hậu cuối cùng". Ảnh: NSX

Tại sự kiện công bố dự án diễn ra ở TP.HCM hôm 2/7, nhà sản xuất chính thức giới thiệu dàn diễn viên gồm Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô đảm nhận vai Hoàng đế Bảo Đại, Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Đức hóa thân Thái hậu Từ Cung và Trâm Anh vào vai vũ nữ Lệ Hà.

Ảnh: NSX

First Trailer mở ra những rạn nứt âm thầm phía sau vẻ hào nhoáng của Hoàng gia. Hình ảnh Hoàng đế Bảo Đại vui vẻ bên nhân tình trong khi Nam Phương Hoàng hậu một mình vượt cạn cho thấy bối cảnh phim diễn ra sau khi hai người kết hôn và đã có ba người con. Đây cũng là giai đoạn những rung động của tình yêu thuở ban đầu dần nhường chỗ cho áp lực danh vị, trách nhiệm và những sóng gió bủa vây Hoàng tộc.

Qua những lát cắt giàu cảm xúc, trailer khắc họa hành trình của Nam Phương Hoàng hậu trong vai trò người vợ, người mẹ và Hoàng hậu mang trên vai trọng trách gìn giữ danh dự Hoàng gia. Đồng hành cùng bà là Hoàng đế Bảo Đại, Thái hậu Từ Cung và vũ nữ Lệ Hà – những nhân vật góp phần tạo nên các mâu thuẫn và biến cố phía sau cuộc sống chốn cung đình.

Ảnh: NSX

Không chỉ kể về cuộc hôn nhân của vị vua cuối cùng triều Nguyễn, Hoàng Hậu Cuối Cùng còn đi sâu vào nỗi cô đơn của một người phụ nữ phía sau danh vị. Đằng sau những nghi lễ, khuôn phép và ánh hào quang của Hoàng cung là những con người biết yêu thương, tổn thương và phải đưa ra những quyết định không hề dễ dàng.

Ảnh: NSX

Bên cạnh phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, First Trailer còn gây ấn tượng với giọng hát của Bùi Lan Hương, góp phần khắc họa thế giới nội tâm nhiều giằng xé của Nam Phương Hoàng hậu, để lại dư âm cảm xúc về những điều không thể cất thành lời.

Ảnh: NSX

Ngoài các gương mặt đã được công bố trước đó, trailer cũng giới thiệu thêm nhiều diễn viên thực lực như Thân Thúy Hà trong vai chị Agnès, Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu trong vai cậu Denis An, Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm trong vai Tổng biên tập Tạp chí Vịt Đực, Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Vân trong vai Đức Tiên Cung và Steven Nguyễn trong vai ký giả Hồ Đắc, góp phần hoàn thiện bức tranh nhiều tầng lớp của bộ phim.

Ảnh: NSX

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, Hoàng hậu cuối cùng không đặt mục tiêu tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử. Thay vào đó, tác phẩm lựa chọn khai thác những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị, qua câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm, để đưa khán giả đến gần hơn với những con người phía sau ngai vàng – những con người cũng biết yêu, biết đau và phải đối diện với những lựa chọn khó khăn của số phận.