Brad Pitt và bạn gái tình tứ khi đi đám cưới Taylor Swift

Brad Pitt và Ines de Ramon lên đồ quyến rũ khi đi đám cưới Taylor Swift. Ảnh: Instagram/ Laurie Zanoletti

Cặp sao xuất hiện tình tứ trong trang phục đen đồng điệu trước khi tới nhà thi đấu Madison Square Garden dự hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce hôm 3/7. Những bức ảnh được chuyên gia tạo mẫu tóc Laurie Zanoletti đăng tải trên Instagram ngày 6/7.

Brad Pitt, 62 tuổi, diện bộ vest cổ điển kết hợp nơ đen, đeo kính râm và vuốt tóc lệch sang một bên, tạo vẻ lịch lãm, trẻ trung. Trong khi đó, Ines de Ramon, 33 tuổi, chọn chiếc váy ren ôm sát tôn dáng và kiểu tóc đuôi ngựa cao thanh lịch.

Brad Pitt tình tứ bên bạn gái. Ảnh: Instagram/ Laurie Zanoletti

Laurie Zanoletti là người tạo kiểu tóc cho cả hai, trong khi George Cortina phụ trách trang phục và Charlie Riddle đảm nhận phần trang điểm. Chia sẻ loạt ảnh, Zanoletti viết: "Cặp đôi tôi yêu thích - Ines và Brad Pitt - trong một khoảnh khắc tuyệt vời tại New York".

Ngay sau đó, Ines de Ramon chia sẻ lại những bức ảnh này trên Instagram Story. Đây là lần đầu cô đăng tải hình ảnh có Brad Pitt trên mạng xã hội kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Ines còn lồng hai ca khúc Lover và Delicate của Taylor Swift cùng biểu tượng trái tim đỏ cho loạt ảnh.

Ines de Ramon khoe dáng trong bộ đầm ren trễ nải khi tới dự đám cưới toàn sao của Taylor Swift. Ảnh: Instagram

Brad Pitt và Ines de Ramon hẹn hò từ cuối năm 2022, giữ kín chuyện tình cảm trong gần hai năm đầu bên nhau. Đến tháng 9/2024, cả hai mới lần đầu công khai sánh đôi trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice tại Italy. Theo People, Ines đã chuyển đến sống cùng Brad từ năm ngoái và có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình nam diễn viên.

Dù Ines đã gắn bó nhiều năm, nguồn tin của Page Six cho biết Brad Pitt hiện chưa có kế hoạch kết hôn.

Ngôi sao F1 hoàn tất vụ ly hôn kéo dài với Angelina Jolie vào tháng 12/2024, khép lại hơn 8 năm tranh chấp pháp lý sau khi Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Brad Pitt và Angelina Jolie có sáu người con gồm Maddox (24 tuổi), Pax (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (19 tuổi) và cặp song sinh Knox, Vivienne (17 tuổi).

Về phía Ines de Ramon, cô từng kết hôn với nam diễn viên Paul Wesley, ngôi sao loạt phim Nhật ký ma cà rồng, vào năm 2019. Tuy nhiên, sau hơn ba năm chung sống, cả hai chia tay vào năm 2022, không có con chung.