Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ

NSND Tạ Minh Tâm không giấu được nỗi đau buồn trên gương mặt ở đám tang bà xã.

Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời hôm 4/7 tại TP HCM sau thời gian bạo bệnh, hưởng thọ 64 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ở TP HCM, diễn ra từ ngày 5 đến sáng 9/7. Sau đó, bà được an táng tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ). Ảnh: Nguyễn Thanh Hiệp

Hoa hậu H'Hen Niê cùng con gái thư giãn tại Đà Nẵng: sáng dậy sớm đón bình minh ở biển Mỹ Khê, trưa và chiều đi ăn uống, ngồi quán cafe.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng tình tứ bên nhau.

Con gái diễn viên Lan Phương bám chặt mẹ khi cô đọc kịch bản phim mới.

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Người mẫu Xuân Lan cho biết con gái 13 tuổi sắp cao bằng mẹ, chỉ còn kém khoảng 2 cm.

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Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng "trốn con" đi hẹn hò.

Ảnh: FBNV