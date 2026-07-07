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Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ

Sự kiện: Sao Việt

NSND Tạ Minh Tâm túc trực tại đám tang bà xã Bạch Vân; con gái bám chặt Lan Phương khi cô đọc kịch bản phim mới.

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 1

NSND Tạ Minh Tâm không giấu được nỗi đau buồn trên gương mặt ở đám tang bà xã.

Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời hôm 4/7 tại TP HCM sau thời gian bạo bệnh, hưởng thọ 64 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ở TP HCM, diễn ra từ ngày 5 đến sáng 9/7. Sau đó, bà được an táng tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ). Ảnh: Nguyễn Thanh Hiệp

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 2

Hoa hậu H'Hen Niê cùng con gái thư giãn tại Đà Nẵng: sáng dậy sớm đón bình minh ở biển Mỹ Khê, trưa và chiều đi ăn uống, ngồi quán cafe.

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 3

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng tình tứ bên nhau.

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 4

Con gái diễn viên Lan Phương bám chặt mẹ khi cô đọc kịch bản phim mới.

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 5

Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng mảnh mai khi du lịch Phuket, Thái Lan.

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 6

Người mẫu Xuân Lan cho biết con gái 13 tuổi sắp cao bằng mẹ, chỉ còn kém khoảng 2 cm.

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 7

Diễn viên Thúy Ngân mặc trang phục gợi cảm dạo chơi bãi biển.

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 8

Ca sĩ Đan Trường (trái) và Lam Trường thân thiết bên nhau.

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 9

Mẹ Hồ Ngọc Hà đăng ảnh ngọt ngào bên ông xã để "chúc mừng sinh nhật anh ấy".

Ảnh sao 7/7: NSND Tạ Minh Tâm đau buồn bên di ảnh vợ - 10

Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng "trốn con" đi hẹn hò.

Ảnh: FBNV

Vợ NSND Tạ Minh Tâm qua đời
Vợ NSND Tạ Minh Tâm qua đời

Nghệ sĩ Bạch Vân - bà xã NSND Tạ Minh Tâm - qua đời hôm 4/7 tại TP HCM, sau thời gian bạo bệnh, hưởng thọ 64 tuổi.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/07/2026 22:36 PM (GMT+7)
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