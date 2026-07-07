Lý do Taylor Swift không có dàn phù dâu trong đám cưới

Quyết định này khiến không ít người hâm mộ bất ngờ, bởi Taylor từ lâu nổi tiếng có nhóm bạn thân quyền lực bậc nhất Hollywood. Trước ngày cưới, truyền thông từng dự đoán những cái tên như Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoe Kravitz hay ba chị em nhà Haim sẽ góp mặt trong đội phù dâu của nữ ca sĩ.

Thực tế, tất cả đều có mặt để chung vui trong hôn lễ quy tụ hơn 1.000 khách mời tại Madison Square Garden, nhưng không ai đảm nhận vai trò phù dâu.

Gigi Hadid (trái) và Selena Gomez khi tham dự đám cưới của Taylor Swift hôm 3/7. Ảnh: Instagram

Theo ELLE, chính việc có quá nhiều người bạn thân có thể là một trong những lý do khiến Taylor quyết định không chọn bất kỳ ai.

Nếu tổ chức theo cách truyền thống, nữ ca sĩ sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa những người bạn đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Việc chọn người này mà bỏ người khác rất dễ làm dấy lên những đồn đoán hoặc các cuộc so sánh không cần thiết từ công chúng. Vì vậy, việc không có phù dâu được xem là giải pháp khéo léo và công bằng nhất.

Bên cạnh đó, quyết định này cũng cho thấy Taylor Swift và Travis Kelce muốn đặt gia đình vào vị trí trung tâm trong ngày trọng đại.

Theo thông cáo đại diện truyền thông của Taylor Swift gửi People, cặp sao không có đội phù dâu hay phù rể. Thay vào đó, em trai Taylor là Austin Swift đảm nhận vai trò Man of Honor (người đồng hành danh dự của cô dâu), còn anh trai Travis là Jason Kelce giữ vai trò Best Man (phù rể chính). Hai người đứng cạnh cô dâu, chú rể khi họ trao lời thề nguyện trước hơn 1.000 khách mời, đánh dấu sự gắn kết giữa hai gia đình thay vì nhóm bạn bè như thông lệ.

Taylor Swift và em trai, Austin Swift. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Việc Taylor lựa chọn Austin không khiến nhiều người bất ngờ. Hai chị em vốn có mối quan hệ rất khăng khít. Austin - người em duy nhất của Taylor - nhiều lần được ngôi sao nhạc pop nhắc đến trong các ca khúc và từng được cô ghi nhận là người hỗ trợ quan trọng trong quá trình giành lại quyền sở hữu các bản thu âm gốc.

Trong khi đó, Jason Kelce gần như là lựa chọn hiển nhiên của Travis. Không chỉ là anh trai duy nhất, Jason còn là người đồng dẫn chương trình podcast New Heights với Travis. Trước đây, chính Travis từng đảm nhận vai trò Best Man trong đám cưới của Jason và Kylie Kelce vào năm 2018, nên việc Jason "đáp lễ" trong hôn lễ của em trai được xem là điều rất ý nghĩa.

Travis Kelce (trái) và anh trai Jason Kelce. Ảnh: Instagram/ Travis Kelce

ELLE cũng cho rằng việc không lập đội phù dâu và phù rể giúp hôn lễ trở nên gọn gàng và dễ tổ chức hơn. Với sức ảnh hưởng của Taylor Swift và Travis Kelce, nếu lựa chọn theo cách truyền thống, mỗi người có thể sẽ có tới cả chục phù dâu và phù rể, khiến công tác sắp xếp trở nên vô cùng phức tạp. Thay vì vậy, cặp sao thu gọn đội hình chỉ còn hai người thân thiết nhất trong gia đình, vừa giữ được sự trang trọng, vừa tạo nên dấu ấn riêng cho hôn lễ.