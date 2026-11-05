Cảnh nóng khác thường

Trong Wicker, Olivia Colman vào vai nữ ngư dân cô độc, thường xuyên bị dân làng chế giễu vì ngoại hình, mùi cơ thể và lựa chọn sống độc lập. Chán ngán những định kiến của cộng đồng, cô tìm đến một thợ đan giỏ (Peter Dinklage), nhờ tạo ra người chồng lý tưởng bằng liễu gai (Alexander Skarsgård).

Dù có hình hài khác thường, người chồng bằng liễu gai lại rất dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm và sẵn sàng chia sẻ công việc với vợ. Cuộc hôn nhân không tưởng dần trở thành mối đe dọa đối với những chuẩn mực của ngôi làng, khơi lên sự ghen tị, bất mãn và những mâu thuẫn âm ỉ trong các gia đình.

Phim chuyển thể từ truyện ngắn The Wicker Husband của Ursula Wills-Jones, do Alex Huston Fischer và Eleanor Wilson đồng đạo diễn và viết kịch bản. Tác phẩm dài 105 phút, kết hợp hài lãng mạn, giả tưởng và màu sắc truyện dân gian đen tối. Phim được xếp loại R tại Mỹ do có nội dung tình dục, ngôn ngữ và một số cảnh khỏa thân toàn thân.

Wicker kể về chuyện tình kỳ lạ giữa một phụ nữ ế chồng và người đàn ông làm từ liễu gai.

Cảnh nóng kỳ lạ nhưng cần thiết

Một trong những điểm thu hút của Wicker là cách phim khai thác đời sống tình dục của hai nhân vật khác biệt hoàn toàn về bản chất. Một bên là người phụ nữ bằng xương bằng thịt, bên còn lại là người đàn ông có hình hài được tạo nên từ liễu gai.

Alexander Skarsgård xuất hiện với tạo hình đặc biệt. Dù mang hình dáng con người, nhân vật của anh thực chất là một sản phẩm đan lát thủ công.

Sự kết hợp giữa hình hài khác thường của nhân vật, những câu đùa táo bạo về tình dục và cách các nhân vật nghiêm túc thể hiện tình cảm tạo nên nét hài hước riêng cho bộ phim.

Sự đối lập giữa hình hài kỳ dị của người chồng và tình cảm chân thành anh dành cho vợ khiến những cảnh thân mật vừa khơi gợi tò mò, vừa giữ được chiều sâu cảm xúc, thay vì chỉ nhằm gây cười.

Theo Variety, ê-kíp chủ ý cân bằng giữa yếu tố hài hước, những tình huống táo bạo khiến khán giả đỏ mặt và chiều sâu cảm xúc.

Alexander Skarsgård nhấn mạnh Wicker không đơn thuần là phim hài hình thể hay hài tình dục. Để những cảnh thân mật vừa tự nhiên vừa bảo đảm an toàn, hai đạo diễn Alex Huston Fischer và Eleanor Wilson trực tiếp minh họa các động tác, trong khi điều phối viên cảnh thân mật Ita O’Brien hướng dẫn diễn viên thực hiện từng chuyển động như một điệu nhảy.

Cảnh nóng trong Wicker táo bạo, kỳ lạ, hài hước mà sâu sắc.

Olivia Colman thừa nhận cô thường ngượng ngùng khi đóng cảnh nóng, nhưng cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện Wicker nhờ không khí hài hước trên trường quay và sự phối hợp ăn ý với bạn diễn.

Với Skarsgård, bộ trang phục liễu gai cồng kềnh lại trở thành thử thách riêng, hạn chế khả năng xoay trở. Các cảnh giường chiếu được quay ngay trong những ngày đầu tiên, khi nam diễn viên vẫn đang làm quen với tạo hình. Anh hài hước tiết lộ hai diễn viên đã làm hỏng vài chiếc giường.

Trong Wicker, những cảnh thân mật không đơn thuần là yếu tố câu khách mà còn góp phần thúc đẩy mạch phim, đặt ra câu hỏi: Điều gì khiến một người trở thành bạn đời lý tưởng?

Người chồng bằng liễu gai không chỉ đáp ứng mong muốn của người vợ mà còn phơi bày những thiếu hụt trong các cuộc hôn nhân xung quanh. Sự tinh tế và chu đáo của anh khiến những người đàn ông trong làng cảm thấy bị đe dọa, trong khi những người phụ nữ nhận ra điều mà họ chưa từng được trải nghiệm trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Những cảnh nóng góp phần làm nổi bật sự khác biệt giữa tình dục đơn thuần và sự thân mật được xây dựng trên tình yêu, sự thấu hiểu.

Ý kiến trái chiều

Điểm mạnh của Wicker là khả năng thuyết phục khán giả tin vào mối tình tưởng chừng vô lý.

Olivia Colman thể hiện tốt sự cứng cỏi của một người phụ nữ quen sống độc lập, đồng thời bộc lộ vẻ mong manh khi lần đầu được yêu thương. Trong khi đó, Alexander Skarsgård phải diễn xuất dưới lớp tạo hình liễu gai cầu kỳ nhưng vẫn truyền tải được sự dịu dàng, ngây thơ và sức hấp dẫn của nhân vật qua ánh mắt, giọng nói cùng cử chỉ.

Theo Los Angeles Times, Colman khéo léo cân bằng giữa hài hước và cảm xúc, còn phần tạo hình người chồng bằng liễu gai được thực hiện ấn tượng. Tuy nhiên, nhà phê bình Amy Nicholson cho rằng nửa sau của phim bỏ qua một số bước phát triển cảm xúc quan trọng, khiến câu chuyện tình yêu chưa được khai thác trọn vẹn.

Đa phần đánh giá về Wicker là tích cực, trong đó hai diễn viên chính tỏa sáng nhất.

The Guardian cũng đánh giá bộ phim là sự pha trộn kỳ lạ giữa kinh dị dân gian và lãng mạn. Nhà phê bình Peter Bradshaw chấm phim 3/5 sao, nhận xét tác phẩm có sức hấp dẫn riêng nhưng đôi lúc chưa đạt được hiệu quả hài hước như kỳ vọng.

Trong khi đó, RogerEbert.com hoan nghênh sự kết hợp giữa tính hài hước táo bạo và câu chuyện tình cảm chân thành.

Nhìn chung, giới phê bình đánh giá cao diễn xuất của hai diễn viên chính, ý tưởng độc đáo và cách bộ phim đặt câu hỏi về hôn nhân. Điểm trừ chủ yếu nằm ở nhịp kể chuyện và việc một số tình huống bị kéo dài hoặc lặp lại.

Trên Rotten Tomatoes, tính đến ngày 3/11, Wicker đạt 95% điểm đánh giá tích cực từ giới phê bình và 92% điểm khán giả.

Sau hai tuần ra rạp, phim thu khoảng 16,6 triệu USD trên toàn cầu, trong đó 13,5 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ. Tác phẩm mở màn với 5,75 triệu USD tại 1.471 rạp, trước khi được mở rộng lên 2.374 rạp.

Variety cho biết Black Bear mua lại phim với giá 2,5 triệu USD sau khi tác phẩm gây chú ý tại Liên hoan phim Sundance hồi tháng 1. Doanh thu phòng vé toàn cầu hiện cao gấp hơn sáu lần khoản tiền mua bản quyền này. Tuy nhiên, đây chưa phải lợi nhuận ròng.