Bông hồng lai 'sợ bị trói buộc nếu sinh con cho chồng đại gia'

Tham gia chương trình phỏng vấn Cách phía trong 1 km hôm đầu tháng 11, diễn viên Hong Kong Ngô Thiên Ngữ đã hiếm hoi chia sẻ về chủ đề gia đình, hôn nhân, cùng các kế hoạch cho tương lai.

Ngô Thiên Ngữ trò chuyện với MC Dương Lan. Ảnh: HK01

Trong chương trình, khi được MC Dương Lan hỏi có sẵn sàng bước vào giai đoạn sinh nở rồi nuôi dạy con không, Ngô Thiên Ngữ chia sẻ: "Thực ra tôi thuộc kiểu người thích tự mình trải nghiệm. Tôi không nhất thiết phải có con hay nhất định không sinh con. Tôi cảm thấy những trải nghiệm cá nhân của mình phải được đặt lên hàng đầu. Chẳng hạn như tôi có đạt được cảm giác có được thành tựu trong sự nghiệp hay không, đã đi được bao nhiêu nơi...".

Khi được hỏi cụ thể sợ điều gì, Ngô Thiên Ngữ giải thích: "Điều tôi sợ là bị trói buộc. Tôi cũng thấy nhiều người bạn sau khi có con, trọng tâm cuộc sống đều thay đổi. Đúng vậy, tôi sợ điều đó. Tôi cũng sợ bản thân bị ràng buộc bởi những chuyện vụn vặt trong cuộc sống mà mình không thực sự muốn phải giải quyết".

Ngô Thiên Ngữ nhấn mạnh không bài xích việc sinh con, mà chỉ rất coi trọng trách nhiệm làm cha mẹ. Cô chia sẻ: "Tôi nghĩ ngược lại, chính vì mình là người rất có trách nhiệm nên một khi đã quyết định làm việc này, tôi muốn bản thân phải chuẩn bị thật tốt, đạt 100% mới bắt đầu. Vì thế, suy nghĩ quá nhiều lại khiến tôi chùn bước. Tôi đã nghĩ quá rõ về khoảng thời gian và những gì mình phải hy sinh".

Ngô Thiên Ngữ nói chưa sẵn sàng sinh con. Ảnh: HK01

Trong các trò chuyện trước đó với truyền thông Hong Kong, Ngô Thiên Ngữ cũng từng thẳng thắn chia sẻ về nỗi sợ sinh con trong một chương trình. Cô tâm sự với HK01 năm 2025: "Chúng tôi đã khá quen với cuộc sống chỉ có hai người. Nhưng nếu sinh con, tôi thực sự không biết công việc và gia đình khi đó sẽ được sắp xếp như thế nào. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của hai người rất tự do và dễ chịu nên hơi sợ trạng thái này sẽ thay đổi. Tôi không biết sự thay đổi ấy sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn hay tệ đi".

Trong khi đó, khi trò chuyện báo chí, Thi Bá Hùng bày tỏ sự tôn trọng đối với suy nghĩ của vợ. Anh tâm sự trong một show truyền hình 2025: "Chúng tôi cũng có kế hoạch và từng nghĩ đến chuyện có con nhưng còn phải xem xét kế hoạch công việc của cô ấy. Tôi cho rằng cuối cùng người mang thai vẫn là phụ nữ và việc đó thực sự ảnh hưởng đến họ. Nếu cô ấy cũng có sự nghiệp riêng thì tôi nghĩ cần tôn trọng mong muốn của cô ấy, xem cô ấy muốn lựa chọn thời điểm nào để bắt đầu".

Chân dài Ngô Thiên Ngữ mang hai dòng máu Trung - Pháp nên được gọi là "bông hồng lai". Cô gia nhập làng giải trí Hong Kong năm 2010 với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng đóng Khai tâm ma pháp, Thợ săn tiền thưởng, Diệp Vấn...

Ngô Thiên Ngữ và chồng, Thi Bá Hùng. Ảnh: Instagram

Trước khi yêu Thi Bá Hùng, Ngô Thiên Ngữ có mối tình kéo dài 5 năm với tài tử Hong Kong Lâm Phong. Hai người chia tay năm 2018. Tới 2024, Ngô Thiên Ngữ kết hôn với Thi Bá Hùng.

Thi Bá Hùng sinh trưởng trong gia đình nền tảng, được truyền thông gọi là "thế hệ con nhà giàu" Hong Kong. Anh học quản trị kinh doanh tại Đại học George Washington, Mỹ. Anh là cháu trai thừa kế của ông Thi Tử Thanh, cựu thành viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Tờ HK01 cho biết đại gia đình doanh nhân họ Thi giàu có nhờ buôn bất động sản, khối tài sản ước tính hàng tỷ HKD.