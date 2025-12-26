Phim Trung Quốc khiến khán giả vừa tức vừa ngán

Theo 163, bộ phim Tôi như ánh dương rực rỡ vừa lên sóng đã nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng vì được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cố Mạn. Các tác phẩm trước đó như Sam Sam đến rồi, Bên nhau trọn đời, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Em là niềm kiêu hãnh của anh đều đạt thành tích tốt, cho thấy truyện Cố Mạn phù hợp để chuyển thể thành phim và được khán giả yêu thích.

Vì vậy, khi những tập đầu của Tôi như ánh dương rực rỡ lên sóng, phim đã tạo sức nóng khá tốt. Khán giả mong đợi những nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình mà họ từng say mê một thời được chuyển thể tốt lên màn ảnh. Tuy nhiên, bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tôi như ánh dương rực rỡ chuyển thể từ tiểu thuyết của "bà hoàng truyện ngôn tình" Cố Mạn

Thực tế bộ tiểu thuyết đã được xuất bản từ năm 2017, một số mô típ nội dung không còn phù hợp với thẩm mỹ và gu thưởng thức của khán giả hiện tại. Mở đầu phim bị đánh giá có nhịp điệu chậm rãi, tình tiết không đủ sức cuốn hút. Đặc biệt Triệu Kim Mạch bị nhận xét không đủ xinh đẹp và khí chất phù hợp với dạng vai nữ chính phim ngôn tình.

Nhân vật Nhiếp Hi Quang của cô vốn là tiểu thư giàu có, sống vui vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời. Tuy nhiên, trang phục của Triệu Kim Mạch bị chê xấu, không thời thượng, phối đồ nhiều lỗi. Triệu Kim Mạch chưa lột tả được tính cách nổi bật của nhân vật.

Khi phim bước vào giai đoạn trưởng thành, nữ chính tới công ty làm việc và mặc đồ công sở, Triệu Kim Mạch bị chê "giống cô bé mặc trộm đồ của mẹ". Ngôi sao sinh năm 2002 thường xuyên bị đánh giá tệ khi đóng dòng phim ngôn tình.

Đây không phải lần đầu Triệu Kim Mạch thất bại khi cố làm nữ chính phim ngôn tình. Cô từng tham gia các dự án như Anh đào hổ phách, Tình đầu ngây ngô, Giữa cơn bão tuyết... nhưng tất cả đều thất bại. Ngược lại, khi Triệu Kim Mạch tham gia dự án phim chính kịch, đề tài khó như Khởi đầu, Tẩy trắng, Thiếu niên phái lại nhận được sự yêu thích của khán giả.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Triệu Kim Mạch có gương mặt thông minh nhưng không có sức quyến rũ nữ tính và khả năng tạo tương tác ngọt ngào với các bạn diễn nam thấp, đó là lý do cô không nên đóng phim tình cảm.

Triệu Kim Mạch bị chê mặc xấu.

Bên cạnh đó, bộ phim Tôi như ánh dương rực rỡ cũng bị đánh giá kém về chất lượng sản xuất. Trong phim có cảnh nữ chính và em trai du lịch châu Âu, nhưng đoàn phim đã tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng phông nền ghép nhân vật vào. Khán giả ngay lập tức nhận ra lỗi kỹ thuật vì tỷ lệ giữa người và cảnh không phù hợp. Nhiều người cho rằng nếu đoàn phim muốn tiết kiệm tiền thì có thể bỏ qua phân cảnh này, việc xử lý cảnh quay hời hợt khiến khán giả khó chịu, không thể hiện được bối cảnh giàu có của nhân vật.

Ngoài ra, phim còn gây tranh cãi với cảnh Nhiếp Hi Quang bị ngã và nam chính Lâm Tự Sâm (do Tống Uy Long đóng) đã lao tới đỡ. Cảnh phim muốn thể hiện sự quan tâm của nam chính với nữ chính, dù anh bề ngoài tỏ thái độ xa cách lạnh lùng nhưng trong thâm tâm luôn quan tâm đến cô. Cách quay chậm cảnh phim bị khán giả chê "như phim Ấn Độ", "thời nào rồi còn có tình tiết phi logic như vậy".

Phim bị chê vì ghép phông nền xanh cảnh nữ chính đi du lịch châu Âu.

Cảnh bị ngã của Nhiếp Hi Quang cũng bị đánh giá là thiếu logic.

Sau hai ngày chiếu, thành tích của bộ phim Tôi như ánh dương rực rỡ chỉ ở mức trung bình, danh tiếng, độ bàn luận và sức hút với khán giả không thể so sánh với các bộ phim trước đó cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn.