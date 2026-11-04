Chris Rock thú nhận đổ vỡ hôn nhân vì ngoại tình, 'nghiện' phim sex

"Tôi không phải là một người chồng tốt", Chris Rock chia sẻ trong cuộc phỏng với tạp chí GQ đăng ngày 3/11. Tài tử 61 tuổi nói thêm: "Tôi từng xem rất nhiều phim khiêu dâm. Giờ tôi không còn xem nữa. Tôi đã ngừng thói quen này được 5-6 năm rồi".

Chris Rock trên tạp chí GQ.

Danh hài cũng thẳng thắn nhìn lại những sai lầm khác trong cuộc hôn nhân với Malaak Compton-Rock, 57 tuổi, như không biết lắng nghe, thiếu sự tử tế và ngoại tình. "Đó không phải điều gì tôi tự hào, nhưng là những chuyện tôi đã phải trải qua", anh nói.

Chris Rock ví những hành động của mình với một nhân vật trong vũ trụ Marvel, người phải trải qua quá trình thử thách giới hạn bản thân và ban đầu là "kẻ ngạo mạn đáng ghét" trước khi học cách giúp đỡ mọi người. "Họ đua với những đoàn tàu, nâng những con tàu chở khách khổng lồ, rồi cố bay tới mặt trời. Sau đó, họ rơi xuống vì nhận ra mình không phải Chúa", Rock giải thích.

Năm 2018, tài tử Hollywood lần đầu công khai những vấn đề bản thân qua chương trình hài độc thoại Tamborine. Anh thừa nhận từng ngoại tình với ba phụ nữ trong các chuyến lưu diễn, đồng thời có suy nghĩ rằng mình được quyền làm mọi thứ vì là người chu cấp tài chính gia đình. "Khi đàn ông ngoại tình, chúng tôi thường nghĩ mình chỉ muốn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ. Nhưng rồi người phụ nữ của bạn phát hiện ra, và cô ấy không bao giờ còn như trước nữa. Vậy là bạn có được điều mới mẻ, nhưng đó lại là một sự mới mẻ đầy tổn thương. Có những bài học mà bạn buộc phải tự mình trải qua mới hiểu được", anh trải lòng.

Chris Rock và Malaak Compton-Rock. Ảnh: FilmMagic

Rock và Compton-Rock, một chuyên viên quan hệ công chúng ở Hollywood, kết hôn năm 1996, có hai con gái là Lola, 24 tuổi, và Zahra, 22 tuổi. Hai người chia tay năm 2014 và hoàn tất thủ tục ly hôn hai năm sau đó. Tháng 5 vừa qua, Rock và vợ cũ tái ngộ để chúc mừng con gái Zahra tốt nghiệp Đại học Nam California (USC).

Sau khi ly hôn, diễn viên hẹn hò Megalyn Echikunwoke từ năm 2016 đến 2020. Anh hiện có mối quan hệ với DJ và nhà sáng tạo nội dung Simone Henault.

Chris Rock sinh năm 1965, là danh hài, diễn viên, biên kịch và đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Anh bắt đầu được chú ý khi tham gia chương trình Saturday Night Live đầu thập niên 1990, sau đó thành công với sitcom bán tự truyện Everybody Hates Chris. Trên màn ảnh rộng, anh từng góp mặt trong các phim Madagascar (lồng tiếng vai ngựa vằn), Grown Ups, The Longest Yard và Amsterdam.

Trong sự nghiệp, Rock giành bốn giải Emmy, ba giải Grammy và hai lần dẫn chương trình Oscar. Năm nay, anh trở lại với vai trò đạo diễn qua phim Misty Green, có sự tham gia của hai ngôi sao Adam Driver và Anna Kendrick. Chris Rock vừa được tạp chí GQ vinh danh trong danh sách "Men of the Year 2026", bên cạnh nhiều nhân vật nổi bật trong lĩnh vực giải trí và thời trang.