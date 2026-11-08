'Nàng thơ' được khen 'đẹp lấn át' Hoa hậu Tiểu Vy trên màn ảnh rộng là ai?

“Bò sữa bay” đang là một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự chú ý tại phòng vé. Bên cạnh nội dung mới lạ, dàn diễn trẻ trong phim cũng được khán giả quan tâm. Một trong những cái tên nổi bật chính là Ngọc Xuân - nữ chính của phim.

Trong phim, Ngọc Xuân đảm nhận vai Linh San - con gái của giám đốc nông trường và cũng là người nghiên cứu ra công thức sữa đặc biệt. Mái tóc ngắn gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn của nữ diễn viên.

Nhân vật có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa trí thức giữa không gian nông trường xưa. Nhan sắc của cô gần như hội tụ đủ những nét khiến người xem khó lòng rời mắt.

Đóng chung cùng Hoa hậu Tiểu Vy, tuy nhiên Ngọc Xuân không hề lép vế về nhan sắc. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên còn có phần lấn át Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trước khi đóng chính trong “Bò sữa bay”, Ngọc Xuân đã là cái tên được chú ý bởi nhan sắc nổi bật. Sinh năm 1999, cô là gương mặt diễn viên trẻ từng xuất hiện trong MV “Vì sao sáng” của Lam Trường.

Thời mới vào nghề, cô đã được nhận xét gương mặt nhiều nét giống ngôi sao Cbiz Triệu Lệ Dĩnh, được mệnh danh “Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt”. Nữ diễn viên thú nhận có phần ngại ngùng trước danh xưng này.

Năm 2024, Ngọc Xuân có vai nữ chính điện ảnh đầu tay trong “Ngày xưa có một chuyện tình”, tác phẩm chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Với nét đẹp trong trẻo, mang hơi hướng hoài niệm cổ điển, cô nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện trọn vẹn nét mộc mạc và chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh rộng với những dự án như “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn” và “Tử chiến trên không”. Mỗi vai diễn lại mang đến một màu sắc khác nhau, giúp nữ diễn viên từng bước tạo dựng dấu ấn thay vì chỉ được nhớ đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp.

Đời thường, Ngọc Xuân ưa thích để mặt mộc và ăn mặc đơn giản. Cô được nhận xét là một trong những mỹ nhân mặt mộc đẹp nhất của màn ảnh Việt.

Từ “nàng thơ” Nguyễn Nhật Ánh với vẻ đẹp mong manh, Ngọc Xuân đang hướng tới hình tượng trưởng thành và đa dạng hơn.

So với vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, cô hiện có gương mặt bầu bĩnh và thân hình đầy đặn hơn. Sự thay đổi này lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.