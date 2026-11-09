Cardi B nhìn lại những “cuộc đời” đã qua: Từ cô gái nghèo đến nữ rapper đoạt giải Grammy

Nhìn lại chặng đường đã qua, Cardi B thẳng thắn đúc kết: “Tôi từng nghèo, từng giàu, từng là cô gái đi làm giờ hành chính, từng là sinh viên đại học, từng đi tàu, giờ lái Lamborghini, từng là vợ, từng là người thứ ba”.

Thay vì trau chuốt hình ảnh hoàn hảo trước công chúng, ngôi sao 34 tuổi xây dựng danh tiếng bằng việc công khai cả những lựa chọn đúng đắn lẫn sai lầm trong quá khứ.

Cardi B trong bộ ảnh độc quyền thực hiện cho tạp chí T Magazine số tháng 10/2026.

Tên thật là Belcalis Almánzar, Cardi B lớn lên tại khu Highbridge thuộc quận Bronx, New York trong một gia đình có gốc gác nhập cư từ Trinidad và Cộng hòa Dominica. Sau khi cha mẹ ly thân, cô sống cùng mẹ trong một căn hộ chật hẹp, thường xuyên có gián và chuột. Ký ức về một lần đi làm thẻ trợ cấp xã hội, chứng kiến mẹ bị nhân viên đối xử thiếu tôn trọng đã khiến cô sớm quyết tâm tự chủ tài chính để nuôi sống mình và con cái sau này.

​Thời trung học, Cardi B từng học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Borough of Manhattan với dự định trở thành giáo viên lịch sử. Tuy nhiên, áp lực học phí cùng việc muốn thoát khỏi người bạn trai bạo lực và ngoại tình đã khiến cô bỏ dở việc học, làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Để theo đuổi ước mơ âm nhạc, nữ rapper bắt đầu xây dựng tên tuổi trên Instagram, rồi tham gia chương trình truyền hình thực tế Love & Hip Hop: New York.

Cardi B trong chương trình truyền hình thực tế “Love & Hip Hop: New York”, bước đệm giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Năm 2016 và 2017, cô phát hành hai mixtape và tự thuê địa điểm biểu diễn trước vài trăm khán giả, nhằm chứng minh năng lực với các hãng thu âm lớn. Album phòng thu đầu tay Invasion of Privacy đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên giành giải Grammy ở hạng mục Album nhạc Rap xuất sắc nhất.

Album “Invasion of Privacy” giúp Cardi B trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên thắng giải Grammy cho Album nhạc Rap xuất sắc nhất.

Bảy năm sau thành công của sản phẩm đầu tay, Cardi B trở lại với album thứ hai Am I the Drama? gồm 23 ca khúc. Nữ rapper tiết lộ sự trì hoãn này bắt nguồn từ biến cố ly hôn với rapper Offset năm 2024, chứng trầm cảm kéo dài và quá trình tìm kiếm phong cách âm nhạc mới. Dù vậy, cô vẫn duy trì sức hút trong thời gian qua nhờ loạt đĩa đơn như WAP (2020), Up (2021), Bongos (2023).

Nữ rapper luôn duy trì năng lượng bùng nổ trên sân khấu qua các bản hit đình đám.

Kể từ sau bản hit WAP, ngôi sao sinh năm 1992 tiết lộ cô có thể dành tới năm ngày chỉ để hoàn thiện một bản thu âm nhằm kiểm soát chặt chẽ từng yếu tố kỹ thuật. Để khắc phục nhược điểm về chất giọng, Cardi B luôn chủ động điều chỉnh cách nhả chữ, đồng thời chi mạnh tay để xử lý âm thanh cho toàn bộ bản nháp nhằm tự mình kiểm định chất lượng trước khi phát hành.

Cardi B cho biết cô khắt khe trong việc kiểm tra bài hát nhằm cho ra chất lượng tốt nhất.

​Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, nữ nghệ sĩ dự định sẽ “nhốt mình” trong phòng thu từ tháng 11 cùng cộng sự lâu năm là rapper Pardison Fontaine. Bên cạnh đó, cô bày tỏ mong muốn thực hiện một album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng vẫn giữ nguyên phong cách cá tính vốn có.