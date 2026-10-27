Diễn biến khó tin ở Hollywood

Theo Variety, thị trường phòng vé Bắc Mỹ chứng kiến diễn biến khó tin khi bộ phim tài liệu dài ba tiếng You Can See Everything về nữ tỷ phú thất thế Elizabeth Holmes đạt doanh thu gần bằng một tác phẩm chuyển thể truyện tranh mới ra mắt, dù bước sang tuần công chiếu thứ hai.

Phim tài liệu về nữ tỷ phú tiếp tục gây sốt

Dù Clayface của Warner Bros. và DC dễ dàng đứng đầu bảng xếp hạng với 24 triệu USD từ 3.458 rạp Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu, You Can See Everything vẫn bám sát phía sau, một lần nữa vượt xa dự đoán của giới chuyên môn. Tác phẩm của A24 thu về 19,5 triệu USD khi mở rộng phạm vi phát hành lên 2.655 rạp trong tuần chiếu thứ hai.

Doanh thu bán vé của You Can See Everything tăng 28% so với tuần đầu ra mắt - thu về 15,6 triệu USD từ 855 rạp. Đây là màn mở đầu ấn tượng nhất của phim tài liệu không thuộc thể loại âm nhạc trong vòng 20 năm.

Tính đến nay, tác phẩm do Nathan Fielder và Lance Oppenheim đạo diễn đã thu về tổng cộng 45,1 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, trong khi kinh phí sản xuất chỉ ở mức 7 triệu USD.

You Can See Everything tiếp tục càn quét phòng vé dù là phim tài liệu, còn có thời lượng đến 3 giờ.

Bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề được dư luận quan tâm, đồng thời liên tục bán hết vé tại các rạp ở hai bờ Đông và Tây nước Mỹ.

Ngôi vương phòng vé không như kỳ vọng

Clayface mở màn ở mức thấp hơn kỳ vọng của hãng phim, vốn đặt mục tiêu doanh thu từ 25 đến 35 triệu USD. Tác phẩm thu thêm 19 triệu USD tại 76 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 43 triệu USD.

Dù chưa đạt kỳ vọng, bộ phim vẫn có triển vọng tại phòng vé nhờ nhận được phản hồi tích cực và kinh phí sản xuất tương đối thấp, chỉ 44 triệu USD. Con số này nhỏ hơn đáng kể so với những dự án lớn gần đây của DC, như Supergirl ra mắt hồi tháng 7 năm nay và Superman năm 2025.

Superman đạt doanh thu 618 triệu USD toàn cầu với kinh phí 225 triệu USD, được xem là thành công tương đối. Ngược lại, Supergirl gây thất vọng khi chỉ thu về 126 triệu USD so với kinh phí sản xuất 170 triệu USD.

Clayface chưa đáp ứng được kỳ vọng về doanh thu phòng vé mở màn.

Trên nền tảng trực tuyến, DC lại đạt kết quả khả quan với các loạt phim Peacemaker và Lanterns trên HBO Max. Với Clayface, hãng chủ động kiểm soát chi phí bởi đây là phim kinh dị thân thể (khai thác nỗi sợ hãi gắn liền với cơ thể con người) có màu sắc đen tối hơn nhiều so với dòng phim siêu anh hùng hướng đến gia đình.

Do James Watkins đạo diễn, Clayface xoay quanh nhân vật phản diện cùng tên trong thế giới Batman, ngôi sao điện ảnh đang lên quyết định tham gia thử nghiệm y khoa nguy hiểm sau khi khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng. Khán giả đón nhận bộ phim tích cực, giúp tác phẩm đạt điểm A- trong khảo sát người xem rời rạp của CinemaScore.

Những phim mới được đón nhận

Wildwood đứng thứ ba với doanh thu 11,2 triệu USD từ 2.718 rạp, vượt dự báo ban đầu từ 6 đến 8 triệu USD. Đây là tín hiệu tích cực đối với dòng phim hoạt hình nguyên bản, vốn gặp nhiều thách thức trong những năm sau đại dịch.

Phim nhận được đánh giá xuất sắc từ giới phê bình, đạt tỷ lệ 100% trên Rotten Tomatoes, cùng điểm A trong khảo sát khán giả rời rạp của CinemaScore. Những phản hồi này có thể giúp tác phẩm duy trì sức hút sau tuần công chiếu đầu tiên.

Wildwood nhận 100% điểm "cà chua tươi" nhưng gặp vấn đề về bài toán tài chính.

Tuy nhiên, Wildwood có kinh phí sản xuất lên tới 100 triệu USD. Hoạt hình stop-motion (kỹ thuật làm phim hoạt hình thủ công, dịch chuyển các vật thể từng chút một giữa các lần chụp ảnh) đòi hỏi nhiều công sức và thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm, khiến việc thu hồi vốn qua doanh thu phòng vé trở thành thách thức lớn.

Tại 11 thị trường quốc tế, Wildwood mới thu về 3 triệu USD. Bộ phim do Laika Studios sản xuất, hãng nổi tiếng với tác phẩm hoạt hình stop-motion giả tưởng Coraline năm 2009. Đây là phim điện ảnh đầu tiên của hãng kể từ Missing Link năm 2019. Tác phẩm khi đó mở màn với 6 triệu USD từ 3.413 rạp và kết thúc hành trình chiếu rạp với 26 triệu USD toàn cầu.

Wildwood kể về thiếu nữ cùng bạn học tiến vào khu rừng phép thuật sau khi em trai cô bị bắt cóc.

Wicker mới ra mắt cũng được đón nhận, thu 5,75 triệu USD từ 1.471 rạp, xếp hạng 5 phòng vé Bắc Mỹ. Con số trên đánh dấu màn ra mắt khả quan đối với phim kinh phí thấp.

Phim có sự tham gia của Olivia Colman trong vai một phụ nữ bị cộng đồng xa lánh. Cô tìm đến người thợ đan giỏ địa phương, nhờ người này tạo ra cho mình một người chồng. Mối tình kỳ lạ giữa cô và người đàn ông được tạo nên từ những chiếc giỏ, do Alexander Skarsgård thủ vai, khiến dân làng ghen tị.

Mối tình kỳ lạ trong Wicker được công chúng đón nhận.

David Spitz, người đứng đầu bộ phận phát hành phim chiếu rạp tại Bắc Mỹ của Black Bear bày tỏ niềm vui khi tác phẩm thực sự chạm tới khán giả. Theo ông, thành quả này cho thấy công sức của ê-kíp sáng tạo, dàn diễn viên, chiến lược tiếp thị mới mẻ và sự hợp tác với các hệ thống rạp đã phát huy hiệu quả.