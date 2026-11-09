Tài tử đình đám lúc nào cũng "kè kè" máy khử rung tim, bỏ thuốc lá vì bệnh tật

Ở tuổi 44, tài tử này mới đây đã chia sẻ về những vấn đề sức khỏe trong chương trình trò chuyện y khoa Healing Encounters. Anh cho biết hiện phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa do gặp vấn đề về tim mạch.

Thậm chí, Hồ Ca luôn mang theo thuốc cấp cứu tim mạch bên mình mỗi khi ra ngoài.

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn mang theo cả máy khử rung tim tự động (AED) trong những chuyến công tác.

Do gặp vấn đề về tim, Hồ Ca cũng đã bỏ thuốc lá. Nam diễn viên thừa nhận ban đầu anh cảm thấy khá bất tiện khi phải mang theo thiết bị này.

Tuy nhiên, sau đó, anh nhận ra chiếc máy có thể hữu ích nếu có người khác gặp tình huống nguy cấp cần được hỗ trợ.

"Ban đầu, tôi nghĩ việc này khá phiền phức. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu có người khác gặp tình huống khẩn cấp về y tế, tôi cũng có thể dùng nó để giúp họ" - nam diễn viên chia sẻ.

Vậy điều gì khiến Hồ Ca lo lắng đến vậy về sức khỏe của mình?

Theo nam diễn viên, nhiều năm làm việc với lịch trình thất thường, thường xuyên quay phim đêm và ăn uống không đúng giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể trạng.

Sự nổi tiếng của Hồ Ca tăng mạnh nhờ vai diễn chính trong bộ phim truyền hình ăn khách "Phồn hoa" (Blossoms Shanghai). Ảnh: Jet Tone Films.

Anh nhớ lại quãng thời gian hơn 3 năm tham gia bộ phim truyền hình Trung Quốc Phồn hoa (Blossoms Shanghai), trong đó có tới 60-70% số cảnh được quay vào ban đêm.

Lịch làm việc khắc nghiệt khiến anh thường xuyên kiệt sức trong suốt quá trình ghi hình.

Đáng tiếc, như Hồ Ca nhận ra, việc phục hồi sức khỏe sau những lịch trình làm việc quá sức không còn dễ dàng khi bước sang tuổi 40.

Nam diễn viên thừa nhận bắt đầu nhận thấy thể trạng suy giảm sau khi bước sang tuổi này.

Trước đây, sau một đêm quay phim, anh chỉ cần ngủ bù là có thể nhanh chóng lấy lại sức.

Nhưng hiện tại, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy.

Tình trạng càng khiến Hồ Ca lo ngại sau khi anh trải qua 7 tháng ghi hình bộ phim Sinh vạn vật (Born to Be Alive, 2026) tại những khu vực có độ cao lớn.

Kết quả kiểm tra sức khỏe sau khi trở về cho thấy tim và một số bộ phận khác trong cơ thể anh có dấu hiệu bất thường.

Những phát hiện này trở thành hồi chuông cảnh tỉnh đối với Hồ Ca. Anh cho rằng mọi người không nên đợi đến khi sức khỏe suy giảm mới bắt đầu quan tâm, chăm sóc bản thân.

"Chúng ta thường chỉ bắt đầu quan tâm đến sức khỏe khi cơ thể xuất hiện vấn đề. Nhưng điều tôi nhận ra là mỗi người cần chủ động chịu trách nhiệm với cuộc sống và sức khỏe của chính mình, thay vì đợi đến khi có chuyện xảy ra mới đi khám" - anh chia sẻ.

Không chỉ những vấn đề sức khỏe của bản thân khiến Hồ Ca thay đổi suy nghĩ về cuộc sống.

Nam diễn viên còn tiết lộ, trong vòng hai tháng qua, hai người bạn của anh đã qua đời vì nhồi máu cơ tim. Một người ở độ tuổi ngoài 50, người còn lại mới 44 tuổi.

Sự ra đi của họ càng khiến Hồ Ca nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe.

Bởi giờ đây, nam diễn viên cho biết, phía sau anh còn có gia đình đang trông cậy vào mình.

Hồ Ca (sinh năm 1982) là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Anh bắt đầu được chú ý rộng rãi sau vai Lý Tiêu Dao trong bộ phim cổ trang Tiên kiếm kỳ hiệp (2005). Sau đó, Hồ Ca tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Anh hùng xạ điêu (2008), Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009), Thần thoại (2010) và Kẻ ngụy trang (2015). Đặc biệt, vai diễn Mai Trường Tô trong bộ phim Lang Gia Bảng (2015) giúp anh khẳng định vị thế trong làng giải trí Hoa ngữ, đồng thời mang về nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá. Năm 2023, anh tiếp tục gây tiếng vang với vai A Bảo trong phim Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ, qua đó giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải lần thứ 29.

Hồ Ca kết hôn với người quản lý cũ là Hoàng Hi Ninh. Cặp đôi có hai con, gồm một bé gái 3 tuổi và một bé trai 1 tuổi.