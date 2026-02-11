Phi vụ lừa tiền đại gia

Lừa đảo thành đề tài nóng

Chiều 10/2, phim điện ảnh Báu vật trời cho ra mắt khán giả Hà Nội bằng suất chiếu sớm đặc biệt. Nhân vật nữ chính là Ngọc (Phương Anh Đào) - mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe với bố của đứa bé kéo ba người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Suất chiếu có sự góp mặt của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát và Khương Lê. Cuối buổi chiếu, đạo diễn Lê Thanh Sơn trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến cấu trúc câu chuyện, lựa chọn chi tiết và hướng tiếp cận đề tài. Chi tiết được quan tâm nhiều nhất là hình ảnh hộp xì gà, món đồ được xem như trung tâm của cuộc chạy đua trong phim.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn nói về thông điệp phim.

Nói lý do chọn xì gà thay vì những món đồ khác, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: “Về chi tiết hộp xì gà, chúng tôi cũng đã cân đo đong đếm rất nhiều. Đây là phim về phi vụ, cuộc chạy đua giành món hàng đặc biệt. Chúng tôi từng nghĩ đến thỏi vàng, cục đồng đen hay nhiều thứ khác, đặt ra tiêu chí rằng món đồ này phải rất có giá trị với nhóm này, nhưng lại không có ý nghĩa gì với nhóm khác. Qua nghiên cứu, ê-kíp chốt phương án hiện tại. Một điếu xì gà giá một tỷ sẽ đủ đánh động những người tham lam trong phim”.

Theo đạo diễn, việc lựa chọn món đồ trung tâm không đơn thuần mang tính vật chất, mà còn phản ánh bản chất của các nhân vật và động cơ hành động của họ. Hộp xì gà trở thành biểu tượng cho lòng tham, toan tính cá nhân, đồng thời là điểm khởi phát cho chuỗi xung đột dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Cách giải thích này giúp nhiều khán giả hiểu rõ hơn dụng ý khi xây dựng các tình huống trong phim.

Bên cạnh yếu tố phi vụ, đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng chia sẻ thêm về định hướng nội dung và thông điệp phim. Nhóm sản xuất xác định những chủ đề xã hội có khả năng chạm đến khán giả trong thời điểm phim ra mắt.

Ê-kíp ra mắt khán giả Hà Nội.

“Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với team marketing, nhờ đưa ra một bản danh sách những chủ đề sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả trong năm 2026. Các bạn đưa cho chúng tôi 4 gạch đầu dòng, trong đó nổi bật nhất là việc 'lừa đảo nữ’ và ‘lừa tiền đại gia’. Tôi nghĩ chủ đề này sẽ chạm được nhiều người”, đạo diễn nói.

Từ những gợi ý ban đầu đó, kịch bản được phát triển theo hướng đan xen nhiều mảnh ghép khác nhau, từ yếu tố tội phạm, lừa đảo đến những câu chuyện gia đình mang tính đời sống.

Đạo diễn thừa nhận các nhân vật trong phim đều có chút không bình thường, nhưng đủ tạo ấn tượng.

Vai diễn chỉ Quách Ngọc Ngoan chịu đóng

Quách Ngọc Ngoan nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vai diễn ông Thiên và quyết định tham gia một dự án phim Tết với màu sắc khác biệt, vừa hài vừa ngầu. Anh thừa nhận hồi hộp khi đọc kịch bản xong, nhưng thấy vai diễn hay, lại được đạo diễn tin tưởng.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn tiết lộ anh đã liên hệ một số diễn viên cho vai Thiên nhưng chỉ có Quách Ngọc Ngoan nhận lời tham gia.

Phương Anh Đào, Tuấn Trần nói về cảnh hôn trong phim.

Tuấn Trần cũng là tâm điểm chú ý trong buổi giao lưu khi chia sẻ rất thẳng thắn về hành trình lựa chọn vai diễn trong những năm gần đây. Nhận được câu hỏi về nét diễn một màu, Tuấn Trần điểm lại vai diễn trong loạt phim điện ảnh gần nhất. Minh Gọn trong Làm giàu với ma 2 là nhân vật thiểu năng, vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ là người bị động kinh.

Sau một năm với nhiều vai diễn nặng về tâm lý, Tuấn Trần quyết định chọn nhân vật vô tư, vô lo như Hồng ở Báu vật trời cho như một cách chữa lành. "Tôi hứa sau phim này, tôi sẽ đóng nhiều vai khổ hơn nữa”, diễn viên nói.

Quách Ngọc Ngoan, Khương Lê đóng phản diện.

Phương Anh Đào nhận được câu hỏi về việc tái hợp với Tuấn Trần trong những dự án mới. Cô cho biết điều đó phụ thuộc vào sự ủng hộ từ khán giả. Nữ diễn viên để ngỏ việc hai người hợp tác, có những cảnh tình cảm da diết hơn ở phim sau. Đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng tiết lộ phải "cân" lại một số cảnh phim để phù hợp với mục đích giải trí dịp Tết, hướng đến khán giả nhiều thế hệ.

Báu vật trời cho là phim giải trí mang nhiều lớp nội dung, nơi các yếu tố phi vụ, hài hước và gia đình được đặt cạnh nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa.