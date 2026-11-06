Diễn viên hài Russell Brand bị kết tội hiếp dâm

Theo CNN và RTÉ, Brand bị kết tội hiếp dâm một phụ nữ 21 tuổi, người hâm mộ quen ông sau buổi diễn tại Hammersmith Apollo (phía tây London) năm 2009. Ông cũng bị kết tội ba vụ tấn công tình dục một nhân viên MTV ở một quầy bar tại Soho năm 2004, một nhân viên đài phát thanh Capital Radio năm 2004-2005, và tấn công tình dục một nhân viên Channel 4 năm 2009.

Bồi thẩm đoàn tuyên ông không có tội ở hai cáo buộc hiếp dâm: Một vụ năm 1999 tại Bournemouth, và một vụ năm 2004 nhắm vào chính nhân viên MTV bị ông sàm sỡ ở quầy bar tại Soho. Ông cũng được tuyên không có tội sàm sỡ liên quan một nhân viên MTV năm 2001.

Russell Brand cùng vợ - Laura Gallacher - tham dự phiên tòa xét xử cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục tại tòa án ở London, ngày 12/10. Ảnh: AFP

Trước vành móng ngựa, Brand nhắm nghiền mắt khi nghe lời kết tội, sau đó bị tạm giam. Thẩm phán Bennathan cho biết phiên tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 9/11 và "chắc chắn có một mức án tù".

Theo USA Today, Brand bị truy tố bảy tội danh (ba tội hiếp dâm, ba tội tấn công tình dục và một tội sàm sỡ) liên quan sáu phụ nữ, các hành vi bị cáo buộc xảy ra từ năm 1999 đến 2009. Ông không nhận tội trong các phiên điều trần trước xét xử và phủ nhận mọi cáo buộc.

Cảnh sát bắt đầu điều tra Russell Brand hồi tháng 9/2023 sau khi bốn phụ nữ tố cáo ông trên tờ The Sunday Times và chương trình Dispatches của kênh Channel 4. Khi đó, trong một đoạn video trên trang cá nhân, ông cho biết các mối quan hệ của mình "luôn hoàn toàn có sự đồng thuận".

Russell Brand, 51 tuổi, sinh tại Anh, vào nghề với vai trò diễn viên hài độc thoại. Sự nghiệp ông phát triển mạnh sau khi được kênh Channel 4 lựa chọn dẫn các chương trình ăn theo Big Brother. Những năm 2000, Brand trở thành một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng bậc nhất nước Anh. Ông đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại nhiều sự kiện, gồm lễ trao giải Brit Awards năm 2007, chương trình Comic Relief, lễ trao giải MTV Video Music Awards.

Ông từng giành ba giải thưởng Hài kịch Anh: Diễn viên mới xuất sắc (2006), Diễn viên diễn live xuất sắc (2008) và Đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực hài kịch (2011). Ông cưới ca sĩ Katy Perry năm 2010 và ly hôn sau hai năm chung sống.