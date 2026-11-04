Bạn gái cũ gọi mối tình với Bradley Cooper là 'thảm họa'

Trong cuộc trò chuyện với tờ Sunday Times cuối tuần qua, Suki Waterhouse cho biết đang có cuộc sống hạnh phúc bên Robert Pattinson và bất ngờ trước mối quan hệ bền chặt này. Người đẹp 34 tuổi nói trước khi đến với ngôi sao Chạng vạng, cô chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào kéo dài quá hai năm.

"Trước đây, tôi chỉ từng hẹn hò với ai đó khoảng hai năm. Và đến cột mốc đó, mọi chuyện kết thúc trong thảm họa", Suki nói.

Dù Suki không nhắc tên người cũ, truyền thông phương Tây cho rằng ca sĩ đang ám chỉ Bradley Cooper. Cô và tài tử The Hangover từng hẹn hò từ năm 2013 đến 2015. Đây cũng là một trong những mối tình công khai được chú ý nhất của Suki trước khi gắn bó với Pattinson, hơn cô 6 tuổi.

Bradley Cooper và Suki Waterhouse bên nhau năm 2013. Ảnh: Pacific Coast News Online

Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, ca sĩ sinh năm 1992 cho biết cô bước vào các mối quan hệ mà chưa lường hết những hệ lụy có thể xảy ra. "Khi còn trẻ, bạn thường bước vào mọi chuyện một cách mù quáng và không nghĩ đến hậu quả, kể cả trong tình yêu. Bạn cũng chưa hình dung được khó khăn khi chuyện tình cảm riêng tư trở thành đề tài công khai", cô nói.

Suki bắt đầu yêu Bradley khi cô mới 21 tuổi còn tài tử 38 tuổi. Chuyện tình của hai ngôi sao từng gây xôn xao vì chênh lệch 17 tuổi.

Cô cũng chia sẻ về giai đoạn đau khổ sau cuộc tình tan vỡ. Cô từng thu mình trong căn hộ ở Notting Hill và quyết định rời bỏ công việc người mẫu. "Tôi cảm thấy ngột ngạt, bắt đầu nghĩ mình phải tìm cách thoát khỏi công việc này, nếu không sẽ chìm nghỉm mất", Suki nhớ lại. Cô cho biết khi ấy bản thân khá suy sụp, nhưng sau đó đã biến những cảm xúc tiêu cực thành cảm hứng sáng tác âm nhạc.

Nhìn lại quá khứ, Suki cho rằng cô đã học được cách cân bằng giữa đời sống riêng tư và sự nghiệp trước công chúng.

Suki và Bradley năm 2014. Ảnh: Splash

Suki rời bỏ nghề người mẫu ở tuổi 23, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Trong cuộc phỏng vấn với The Zoe Report năm 2023, người đẹp giải thích rằng thời điểm ấy cô cảm thấy mệt mỏi với công việc này. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và âm nhạc. Đến nay, Suki đã phát hành một album và tham gia nhiều bộ phim như Love, Rosie, A Rainy Day in New York và series Daisy Jones & The Six...

Năm 2023, Suki tiết lộ từng trải qua thời gian dài trầm cảm sau khi chia tay một người bạn trai ở độ tuổi đôi mươi. Cô đau lòng khi liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với người yêu mới của bạn trai cũ.

"Tôi liên tục đọc được những bài báo nói về việc bạn gái mới xinh đẹp hơn thế nào, hay đại loại như vậy. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng khi đang đau khổ vì một cuộc tình tan vỡ, điều đó thực sự rất khó khăn", cô kể với Sunday Times Style. Dù không nêu tên, những chia sẻ này được cho là nhắc đến Bradley Cooper và siêu mẫu Irina Shayk, người hẹn hò với nam diễn viên từ năm 2015 đến 2019.

Lần gần nhất Suki nói về cuộc chia tay với Bradley là trong cuộc phỏng vấn với British Vogue năm 2024. Khi đó, cô mô tả trải nghiệm này là "mất phương hướng" và cho biết chuyện riêng tư trở thành tâm điểm chú ý trong lúc bản thân đang trải qua giai đoạn khó khăn khiến cô cảm thấy vô cùng cô lập.

Sau Bradley, Suki hẹn hò một thời gian với diễn viên Diego Luna, trước khi bắt đầu mối quan hệ với Robert Pattinson vào năm 2018. Cặp sao đính hôn cuối năm 2023 và đón con đầu lòng vào tháng 3/2024.

Suki gắn bó với Robert Pattinson từ năm 2018 đến nay, có chung một cô con gái. Ảnh: FilmMagic

Trong khi đó, Bradley Cooper đang hạnh phúc bên siêu mẫu Gigi Hadid. Anh có con gái Lea, 9 tuổi, với bạn gái cũ Irina Shayk.