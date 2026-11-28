Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight ngày 23/11, Brooklyn Beckham cho biết anh và vợ - diễn viên Nicola Peltz - là fan lớn nhất của nhau. Anh tri ân bạn đời đã tiếp sức mình trong việc kinh doanh, nói về cách họ hỗ trợ nửa kia: "Tôi và vợ tạo ra công thức nước xốt vào một đêm cách đây 5 năm khi cả hai cùng say. Chúng tôi luôn ủng hộ nhau. Khi vợ tôi bận đóng phim, tôi sẽ đi cổ vũ và giúp đỡ cô ấy. Chúng tôi yêu cuộc sống như thế. Vợ là người tuyệt nhất", anh nói.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola tại buổi quảng bá hãng xốt ở Anh năm 2024. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham ra mắt Cloud 23 vào tháng 10/2024 với mục đích lan tỏa đam mê ẩm thực, truyền cảm hứng cho khách hàng vào bếp. Trên tạp chí Bon Appétit cùng năm, Brooklyn tiết lộ vợ chồng anh dành hai năm rưỡi để nghiên cứu mùi vị. Theo trang web bán hàng, hiện có hai loại là xốt cay Hot Habanero và xốt cay ngọt Sweet Jalapeno được bán theo cặp đồng giá 39,99 USD (hơn một triệu đồng).

Thời điểm khai trương, Brooklyn chưa bất hòa với gia đình ruột thịt, được bố mẹ và các em đến ủng hộ buổi giới thiệu sản phẩm ở Anh. Theo Rolling Stone, anh chọn số 23 để đặt tên hãng như một cách thể hiện tình cảm với bố bởi cựu danh thủ David Beckham từng mặc áo thi đấu số 23 thời còn chơi cho Real Madrid và LA Galaxy. Đây cũng là con số gắn với chuyện tình của Brooklyn và Nicola vì anh cầu hôn cô vào ngày 23/6/2020.

Theo The Sun hôm 16/11, Brooklyn Beckham đã hủy kế hoạch đăng ký nhãn hiệu cho Cloud 23 tại Mỹ. Trước đó, anh nộp đơn lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) và được chấp thuận. Tuy nhiên, hồ sơ hiện bị đánh dấu "không còn hiệu lực" do Brooklyn không bổ sung tài liệu cần thiết hay yêu cầu gia hạn trong thời gian cho phép, cũng như không phản hồi các yêu cầu từ phía luật sư đại diện cơ quan chức năng kịp thời. Một số nhãn hiệu khác của Brooklyn như C23, Beck's Bun cũng thuộc nhóm "không còn hiệu lực".

Brooklyn Beckham, 27 tuổi, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng, con của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria. Anh có hai em trai là Romeo, 24 tuổi, Cruz, 21 tuổi, và em gái tên Harper, 15 tuổi. Brooklyn từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Lúc nhỏ, Brooklyn dự định nối nghiệp bố, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng nhưng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi.

Nicola Peltz, 31 tuổi, là con thứ sáu của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010), sau đó góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Năm 2024, cô chuyển hướng làm đạo diễn, ra mắt phim đầu tay mang tên Lola nhưng không được đánh giá cao.

Cặp sao kết hôn năm 2022 sau ba năm hẹn hò. Đầu năm nay, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham rạn nứt sâu sắc khi anh đăng bài chỉ trích những người thân ruột thịt. Trong đó, anh cho biết bị bố mẹ cố ý phá hoại chuyện tình cảm, gây áp lực để anh ký nhượng quyền sử dụng họ tên.

Hôm 12/11, một số trang tin như The Standard, Daily Mail cho biết nhà thiết kế Victoria Beckham chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu mang tên Brooklyn Beckham cho con lớn. Truyền thông cho rằng quyết định này của Victoria mang hy vọng mở đường cho "một sự hàn gắn có ý nghĩa" trong tương lai.