Tối 26/11, Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết nhận thông tin từ bác sĩ từ hai ngày trước, tâm trạng còn nhiều xáo trộn. Cô khóc nhiều khi quyết định chia sẻ với khán giả và mong được đồng hành, sẻ chia trong hành trình sắp tới.

Sau một giờ đăng tải, bài viết nhận khoảng 122.000 lượt tương tác. Nhiều đồng nghiệp, khán giả để lại lời hỏi thăm, an ủi, mong cô có thêm động lực khi đối diện với biến cố sức khỏe.

Hàng trăm nghìn bình luận gửi Hậu Hoàng

Trong bài viết thông báo, Hậu Hoàng chia sẻ cô chưa biết phải đối diện với thông tin sức khỏe ra sao. Cô nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe và tự động viên: “Cố lên nha Thúy Hậu ơi”. Cô chưa chia sẻ cụ thể về thể bệnh và kế hoạch điều trị.

Dưới bài đăng của Hậu Hoàng, Trang Pháp viết: “Chị muốn gửi thật nhiều sức mạnh, tình yêu thương và sự tích cực tới em! Em không bước đi một mình trên con đường này!”. Nữ ca sĩ gửi lời động viên đàn em, bày tỏ mong muốn cô giữ tinh thần và sớm khỏe mạnh.

Hậu Hoàng chia sẻ hình ảnh nằm điều trị.

Hòa Minzy nhắn Hậu Hoàng đón nhận tình cảm của mọi người để có thêm sức mạnh. “Cố lên đồng chí Hoàng Thúy Hậu”, nữ ca sĩ viết. Cách gọi gợi nhớ hình ảnh Hậu Hoàng tại Sao nhập ngũ - chương trình giúp cô được đông đảo khán giả truyền hình biết đến.

Dennis Đặng để lại lời nhắn: “Mạnh mẽ lên cô gái! Anh vẫn tin vào sự lạc quan, tích cực và những điều may mắn trong cuộc sống”. Ca sĩ Trương Quỳnh Anh bày tỏ sự thương mến, chúc Hậu Hoàng sức khỏe. Lương Thùy Linh động viên kèm biểu tượng trái tim: “Cố lên chị ơi”.

Nghệ sĩ Tuấn Cry nói anh bất ngờ trước thông tin về tình hình sức khỏe của đồng nghiệp, nhắn nhủ Hậu Hoàng mạnh mẽ để vượt qua thử thách.

Hàng nghìn bình luận hỏi thăm, động viên được gửi tới Hậu Hoàng. Vốn quen với hình ảnh vui vẻ, giàu năng lượng của cô trong các video và chương trình truyền hình, nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin sức khỏe của cô. Người xem mong nữ YouTuber sớm ổn định tinh thần, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

'Chị đẹp' YouTuber có hàng triệu lượt xem

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2017, cô từng làm công việc văn phòng trước khi theo đuổi sáng tạo nội dung. Cô cũng có thời gian gắn bó với nhóm nhảy S.U.D Crew, tập hip hop từ thời đại học.

Hậu Hoàng duy trì hình ảnh tích cực, lạc quan trên mạng xã hội.

Khoảng năm 2017, Hậu Hoàng được biết đến rộng rãi qua các video nhạc chế. Cô lựa chọn đề tài gần gũi như chuyện trường lớp, gia đình, ký ức tuổi thơ hay truyện cổ tích. Lùn thì sao, Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Chị em cây khế, Sức mạnh của Sao Đỏ… là những sản phẩm góp phần đưa cô đến với khán giả trẻ.

Trong các video, Hậu Hoàng trực tiếp hóa thân vào nhân vật, kết hợp lời hát, diễn xuất và vũ đạo. Những tình huống đời thường được kể lại theo hướng hài hước, với lối biểu diễn tinh nghịch. Nhiều sản phẩm đạt hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem. Kênh YouTube của cô có khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký.

Dù thường thể hiện sự hoạt bát trong video, Hậu Hoàng nói cô nhút nhát trước máy quay, thận trọng với phát ngôn khi nhận lời tham gia Sao nhập ngũ (2020). Đây cũng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên cô góp mặt.

Tại Lữ đoàn Đặc công 429, Hậu Hoàng cùng Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Khánh Vân, Kỳ Duyên trải nghiệm sinh hoạt, huấn luyện trong quân đội. Các nội dung đòi hỏi thể lực, sự kiên trì và tuân thủ kỷ luật đưa cô vào môi trường khác với công việc sáng tạo video.

Hậu Hoàng cùng dàn nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ.

Qua chương trình, khán giả biết thêm “đồng chí Thúy Hậu” với cách nói chuyện hồn nhiên, những tương tác hài hước cùng đồng đội và sự cố gắng trong các nhiệm vụ. Sau hành trình, cô viết lời cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, nhắc đến tình cảm giữa nghệ sĩ, chiến sĩ và ê-kíp cũng như trách nhiệm của mỗi người với chương trình.

Năm 2021, Hậu Hoàng tham gia Sàn đấu vũ đạo, kết hợp với biên đạo Ngọc Tân. Chương trình là dịp để cô thể hiện rõ hơn kỹ năng nhảy vốn đã xuất hiện trong các video.

Ở màn chào sân, hai người chọn Cô gái mở đường, gợi lại hình ảnh của Hậu Hoàng tại Sao nhập ngũ. Tiết mục sử dụng các động tác trẻ trung, kết hợp yếu tố hài hước, nhận được đánh giá tích cực từ Noo Phước Thịnh.

Đến vòng chủ đề hip hop, đội khai thác không khí hè phố TPHCM, đưa những chi tiết đời thường vào bài nhảy và giành chiến thắng bảng B với 29,5/30 điểm. Việc xây dựng tình huống, sử dụng đạo cụ trong tiết mục cho thấy kinh nghiệm sản xuất nội dung tiếp tục hỗ trợ Hậu Hoàng khi biểu diễn sân khấu.

Tại Chị đẹp đạp gió 2024, Hậu Hoàng thử sức với các yêu cầu ca hát, vũ đạo và phối hợp nhóm. Trong tiết mục cá nhân Có không giữ mất đừng tìm, cô bổ sung phần lời theo tinh thần chương trình, kết hợp nhảy cùng gấu bông, giữ phong cách vui tươi quen thuộc.

Mỹ Linh nhận xét: “Tôi đã hiểu rằng không phải tự dưng mà có hàng triệu người theo dõi bạn ấy như thế”. Hậu Hoàng chia sẻ biểu diễn sân khấu khác việc sản xuất video vì không có nhiều thời gian làm thử. Cô muốn dùng những kỹ năng là thế mạnh để hoàn thành tiết mục, phản hồi tích cực từ mọi người giúp cô có thêm động lực tập luyện.

Gần đây, trong Dấu chân tình thân, Hậu Hoàng cùng ê-kíp chuẩn bị lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới cho bố mẹ. Ý tưởng xuất phát từ việc mẹ cô chưa có cơ hội mặc váy cưới khi kết hôn ở tuổi 19.

Buổi lễ được tái hiện theo phong cách những năm 1990, với sự góp mặt của người thân, bạn bè và Diệu Nhi. Hậu Hoàng cùng bố diễn lại tiểu phẩm Con cò bé bé, tiết mục từng giúp cô giành giải nhất một hội thi khi mới bốn tuổi nhưng mẹ đã bỏ lỡ buổi diễn.

Từ YouTube đến truyền hình, Hậu Hoàng từng bước mở rộng hoạt động, sử dụng sở trường hài hước, vũ đạo trong những chương trình có yêu cầu khác nhau.