Trên Instagram hôm 25/11, ngôi sao nhạc pop 42 tuổi đăng loạt ảnh hé lộ về chuyến du lịch cùng bạn trai vào tuần qua. Cặp uyên ương có những khoảnh khắc tình tứ khi tham quan Venice, chụp ảnh selfie trên đường phố và thưởng thức ẩm thực địa phương. Hai người cũng tới thăm Barcelona, Paris, Milan và trải nghiệm chuyến tàu sang trọng.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi đi dạo ở châu Âu. Ảnh: Instagram Katy Perry

Bộ ảnh còn ghi lại những giây phút thư giãn của hai người. Perry và bạn trai cùng chơi bài trong bữa tối, thử sức với cờ backgammon. Ca sĩ cũng chia sẻ khoảnh khắc nằm thư thái trong chiếc bồn tắm màu vàng kiểu cổ điển.

Katy Perry chú thích loạt ảnh: "Lần đầu kiểu tóc bob ra mắt tại châu Âu", nhắc đến mái tóc ngắn mới thay đổi gần đây. Kiểu tóc bob cắt bằng mang đến diện mạo trẻ trung, khác hẳn mái tóc dài gợn sóng vốn gắn liền với hình ảnh của cô.

Ca sĩ và bạn trai lên đồ đồng điệu, chụp ảnh kỷ niệm trên một con tàu sang trọng. Ảnh: Instagram Katy Perry

Những hình ảnh ngọt ngào của Katy và Justin Trudeau nhận được nhiều bình luận từ người hâm mộ. Một số người nhận xét Perry trông thực sự rạng rỡ và hạnh phúc khi ở bên bạn trai.

Katy Perry thư giãn trong bồn tắm. Ảnh: Instagram Katy Perry

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Katy Perry cũng cởi mở chia sẻ về tình yêu hiện tại. "Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu", Perry thổ lộ hồi tháng 6, khi tham dự buổi công chiếu phim hòa nhạc Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris tại Liên hoan phim Tribeca ở New York. Khi đó, ca sĩ gọi cựu Thủ tướng Canada là "tình yêu của đời tôi".

Trò chuyện với tạp chí People hồi tháng 9, Perry cho biết cô thường mơ ước có một tình yêu đích thực và cảm thấy điều đó cuối cùng đã trở thành hiện thực. "Tôi luôn mong muốn một tình yêu đẹp như huyền thoại. Tôi từng nói với chuyên gia trị liệu về điều đó: Mọi thứ trong cuộc đời tôi đều lớn lao, nhưng tình yêu lại giống như mảnh ghép còn thiếu - rồi nó xuất hiện", cô tâm sự.

Katy Perry gặp Justin Trudeau trong chuyến lưu diễn ở Canada vào tháng 7/2025. Tin đồn tình cảm xuất hiện từ khi đó và đến tháng 10 cùng năm, cả hai công khai mối quan hệ.

Giọng ca Firework tìm được tình yêu mới sau đổ vỡ với tài tử Orlando Bloom. Cô và ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean từng gắn bó 10 năm, có con gái chung Daisy 6 tuổi trước khi chia tay vào hè năm ngoái.