Dương Hoàng Yến chia sẻ ảnh vào viện thăm YouTuber Hậu Hoàng sau khi hay tin người em thân thiết mắc ung thư máu. "Chị sẽ luôn bên em gái, phải mạnh mẽ vượt qua vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau ở phía trước nhé", ca sĩ nhắn gửi. Ảnh: Facebook Duong Hoang Yen

Bé Lisa, con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển, được khen giỏi uốn dẻo khi học ballet tại trung tâm nhảy múa của bố mẹ. Ảnh: Facebook Khanh Thi - Phan Hien

Ngân Khánh tận hưởng cuộc sống bình yên ở căn nhà gỗ gần 80 năm tuổi ở bang Minnesota, Mỹ. Ảnh: Facebook Ngan Khanh

Nhật Kim Anh khoe vẻ gợi cảm tuổi 41 khi dự buổi ra mắt phim. Ảnh: Facebook Nhat Kim Anh

Hoa hậu Tiểu Vy xách túi hiệu trị giá hàng trăm triệu đồng đi ăn bánh tráng trộn lề đường. Ảnh: Facebook Tran Tieu Vy

Siêu mẫu Trần Thu Hằng khoe vẻ sành điệu khi dạo phố ở New York. Ảnh: Facebook Tran Thu Hang

Diễn viên Diệu Hương khoe vườn cam sai trĩu, đến mùa thu hoạch trong biệt thự của gia đình ở California (Mỹ). Ảnh: Facebook Dieu Huong

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường rủ nhau đi hẹn hò, dạo phố, tận hưởng ngày lạnh. Ảnh: Facebook Phuong Pham

Hoa hậu Tường San sang Hàn Quốc ngắm mùa lá vàng bay. Ảnh: Facebook Tuong San

Mẹ Hồ Ngọc Hà đưa các cháu đi dạo Hà Nội bằng xích lô trong lúc con gái và con rể bận rộn chạy show. Ảnh: Facebook Ngoc Huong

Vợ chồng á hậu Tú Anh tình tứ ở Trung Quốc. Ảnh: Facebook Duong Tu Anh