Vào ngày 25/11, G-Dragon đã chia sẻ một vài bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội phụ của mình, hé lộ đôi chút về các hoạt động gần đây.

Trong ảnh, G-Dragon để mái tóc đen dài, thực hiện nhiều kiểu tạo dáng và biểu cảm khác nhau trước ống kính. Mái tóc dài xõa qua vai càng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét sắc sảo, rõ nét trên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ bí ẩn đầy cuốn hút.

Đặc biệt, nét đẹp phi giới tính này, khác biệt hẳn với hình ảnh táo bạo và đầy cá tính thường thấy đã hoàn toàn chinh phục người xem. Việc thể hiện xuất sắc kiểu tóc dài này một lần nữa khẳng định lý do vì sao anh vẫn luôn là một biểu tượng thời trang không có đối thủ.

Trong khi đó, vào ngày 20/11, BIGBANG đã bất ngờ phát hành ca khúc mới mang tên GiiiRIP, một phần trong dự án kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm. Sản phẩm này ra mắt khoảng ba tháng sau ca khúc trước đó là BiiiG (phát hành vào tháng Tám). Lời bài hát phản ánh sự tự tin của BIGBANG, một nhóm nhạc luôn kiên định đi trên con đường độc bản của riêng mình.