Bạn gái khoe ảnh hẹn hò thiếu gia Sơn Kim ở Singapore

Phan Anh Thư cho biết cô vừa hoàn thành chương trình tu nghiệp hai tháng tại Singapore. Với họa sĩ, chuyến đi có nhiều ý nghĩa khi mang đến kiến thức, cảm hứng, những người bạn và cả câu hỏi mới cho hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Trong hai tháng ở Singapore, cô được bạn trai - doanh nhân Nguyễn Hoàng Việt - đồng hành nhiều lúc. Anh có mặt trong ngày cô nhập học, cùng cô khám phá ẩm thực địa phương và thưởng thức những món ăn yêu thích.

Nguyễn Hoàng Việt là cháu đích tôn của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim. Anh sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ), hiện giữ chức giám đốc điều hành mảng Sale & Marketing tại Son Kim Land.

Cả hai nắm tay dạo quanh khuôn viên ngôi trường Phan Anh Thư theo học.

Hoàng Việt đưa bạn gái đến trường trong ngày khai giảng.

Doanh nhân cùng bạn gái thưởng thức chè sầu riêng và bánh ngọt cô yêu thích nhất ở Singapore.

Phan Anh Thư sinh năm 2000 tại Huế, tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Tôn Đức Thắng. Cô từng đăng quang Hoa hậu Tuổi teen châu Á 2019 tại Ấn Độ, vào top 25 Miss World Vietnam cùng năm trước khi chuyển hướng sang hội họa.

Người đẹp cao 1,73 m, nặng 56 kg, số đo 84-63-93 cm, từng dự thi Miss World Vietnam 2019 và trình diễn thời trang cho một số nhà thiết kế.

Từ 2022, Anh Thư chuyển hướng theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp. Cô chỉ xuất hiện trong một số sự kiện của nhà thiết kế thân thiết, trong đó có show diễn của Trần Thiện Khánh ở Huế hồi cuối tháng 8.

Năm 2023, cô trở thành hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật TP HCM. Trong khoảng bốn năm, nữ họa sĩ vẽ gần 500 bức tranh màu nước, tổ chức hai triển lãm cá nhân và bán khoảng 300 tác phẩm.

Phan Anh Thư và bạn trai có chung sở thích về mỹ thuật nên dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu. Cả hai cũng quen biết nhau tại triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ họa sĩ Gen Z hồi giữa tháng 1, sau đó dần nảy nở tình cảm nhưng đến giữa năm mới thường xuyên đăng ảnh hẹn hò trên trang cá nhân.