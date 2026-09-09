Nguyễn Văn Chung: Cứ 10 cuốc xe thì 6-7 tài xế mở nhạc AI

Lý do nhạc AI phát triển thần tốc

Nguyễn Văn Chung nói rằng đây không phải chuyến xe hiếm hoi phát toàn nhạc AI. Nam nhạc sĩ tự thống kê cứ 10 chuyến xe, có 6 đến 7 chuyến phát nhạc AI, bao gồm giọng hát của trí tuệ nhân tạo thay vì ca sĩ thật.

Anh nêu ra 4 lý do có thể dẫn đến hiện tượng trên: Vì nhạc AI nghe hay hơn nhạc do các nghệ sĩ sản xuất; beat nhạc AI lạ tai hơn, nghe các nhạc cụ sướng tai hơn; vì được set theo list đa dạng bài, không phải mất công chuyển bài, chuyển kênh? Tiện hơn, đỡ mất công tìm kênh"; liệu có phải nghe nhiều quá sẽ thành thói quen, khó nghe lại giọng ca sĩ thật vì AI xử lý mượt mà và hát dễ dàng quãng cao?

Bài viết của Nguyễn Văn Chung chính là đề tài được tranh luận nhiều nhất ở thị trường nhạc Việt từ đầu năm 2026, xoay quanh một câu hỏi: "Tại sao nhạc AI phát triển thần tốc như vậy?".

Nguyễn Văn Chung nhìn vào thực tế nhạc AI để tìm giải pháp làm nhạc tốt hơn.

Bản cập nhật mới nhất của Suno đã cải thiện đáng kể khâu hậu kỳ âm thanh (mixing, mastering) để cho ra chất lượng giọng hát và tổng thể âm nhạc tốt hơn. Suno ngày càng thông minh trong việc chọn giọng hát AI phù hợp với phần ca từ (vui, buồn, hờn dỗi...), đồng thời mở rộng phạm vi để tiếp cận các màu sắc âm nhạc đặc trưng theo từng quốc gia trên thế giới.

Nhạc AI chưa hoàn hảo 100% như kỳ vọng từ đội ngũ xây dựng Suno và nhiều nền tảng khác nhưng không còn thô thiển và chịu định kiến của thứ âm nhạc "máy móc, vô hồn" như xưa. Nó phát triển quá nhanh khiến chính những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung phải đặt câu hỏi: "Tại sao lại như vậy? Thay vì đổ lỗi cho AI, mình trăn trở về điều đó để cải thiện chất lượng âm nhạc do mình làm ra".

Với thị trường nhạc Việt, chiếm số lượng áp đảo của nhạc AI là các sáng tác mới. Suno giờ có thể đóng kín dây chuyền sản xuất từ khâu viết lời, tạo vòng hòa thanh, làm beat, chọn vocal và hậu kỳ âm thanh. Những cá nhân/tổ chức làm nhạc AI tạo ra sáng tác mới toanh để tiết kiệm chi phí và tối ưu thời gian sản xuất.

Số lượng lớn ca khúc AI tiếp theo đến từ cover. Cá nhân/đơn vị làm nhạc AI sẽ mua tác quyền các ca khúc, phối sang thể loại mới và thể hiện bằng giọng hát AI.

Một số kênh bỏ qua việc mua tác quyền, dùng thủ thuật để "né claim" và làm nhạc lậu, điển hình như trào lưu phối loạt hit của Sơn Tùng M-TP sang disco và cinematic, được dân mạng ca tụng là nhạc "quý tộc", nhạc sang trọng.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong, DJ/Producer Hoaprox nhận định về xu hướng nhạc AI: "Chỉ cần một lệnh làm nhạc chuẩn, công cụ AI có thể cho ra sản phẩm chỉ trong vài phút. Cách làm của các công cụ AI đơn giản là sao chép những thứ đặc sắc nhất của làng nhạc thế giới. Từ đề xuất của người dùng, AI tự biết chọn màu nhạc nào phù hợp và dòng nhạc đang trend, hoặc copy đúng bản hit đang làm mưa làm gió trên thị trường".

Lợi thế của nhạc AI là mang đến cảm giác dễ chịu cho người nghe. Với khán giả khó tính, giọng hát AI vô hồn, thiếu cảm xúc. Nhưng với đôi tai của người nghe phổ thông, chỉ cần sạch sẽ về cao độ, trường độ là đủ. Đặc biệt, với các ca khúc theo màu sắc chill, thư giãn, cần giọng hát nhẹ nhàng và bay bổng, AI đang thuyết phục số đông". DJ/Producer Hoaprox phân tích.

AI cạnh tranh trực tiếp với ca sĩ

Trở lại câu chuyện chuyến xe chở Nguyễn Văn Chung chỉ bật nhạc AI, đây là hiện tượng dễ lý giải khi các chuyến xe hoặc tụ điểm công cộng có xu hướng mở nhạc theo playlist (danh sách phát) có tính liền mạch. Nền tảng được ưu tiên hàng đầu để phát nhạc vẫn là YouTube.

Các cá nhân/đơn vị làm nhạc AI tập trung phát hành ca khúc YouTube. So với các nền tảng nhạc số (DSP), YouTube thuận tiện để làm playlist nhạc, thường ghép từ 10-20 ca khúc để thành video dài trên một tiếng. So với nền tảng số 1 của DSP hiện tại là Spotify, việc phát hành nhạc AI trên YouTube dễ dàng hơn, không bị phân lọc kỹ ở nhạc AI hay nghệ sĩ thật.

Trên hết, phát hành nhạc AI theo playlist trên YouTube sẽ tối ưu doanh thu cho các cá nhân/tổ chức đang kiếm tiền trên không gian mạng.

Nhạc AI sản xuất theo số lượng lớn và hình thành các playlist cực nhanh.

Những đơn vị hàng đầu về sản xuất nhạc AI ở thị trường Việt, đứng phía sau ở mỗi playlist, trên từng ca khúc là đội ngũ tối ưu (SEO) hàng chục, hàng trăm con người. Họ đi sâu vào việc phân tích nền tảng, tối ưu từ khóa, hiển thị để đưa sản phẩm tiếp cận nhiều người dùng YouTube nhất.

Đó là khác biệt so với ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thông thường, khi phát hành nhạc sẽ thông qua đơn vị phân phối Music Distributor, giao phó 100% cho đối tác để tối ưu đề xuất.

Khi người dùng đã có thói quen mở nhạc trên YouTube, nền tảng sẽ đề xuất liên tục. Tốc độ của Suno hiện tại chỉ cần vài phút để tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Một người chuyên làm nhạc AI có thể sản xuất 100 ca khúc đồng bộ mỗi ngày. Do đó, các kênh chuyên phát hành nhạc AI liên tục cập nhật sản phẩm mới, dẫn đến tỷ lệ người nghe bị cuốn vào nhạc AI rất cao.

Trên nền tảng YouTube, thử tìm kiếm các từ khóa như "nhạc AI cover", "nhạc mới mỗi ngày" sẽ cho ra một loạt kết quả tìm kiếm và tỷ lệ cao được sản xuất bằng AI. Mỗi playlist tập hợp nhiều ca khúc có màu sắc khác biệt và được thể hiện theo từng giọng hát khác nhau, sẽ giải quyết được câu chuyện đổi mới "menu" âm nhạc liên tục, tránh gây nhàm chán cho người nghe.

Những người làm nhạc AI "bắt sóng" nhanh xu hướng của người nghe nhạc. Họ tạo ra danh sách phát hàng giờ trên xe công nghệ hay quán cà phê như "Nhạc lofi thư giãn không lời", "Acoustic lái xe đường dài", "Bolero trữ tình AI". Các playlist này làm theo công thức có nhịp điệu đều, không quảng cáo ngắt quãng hay lời thoại gián đoạn, đánh trúng nhu cầu nghe nhạc thụ động của tài xế và hành khách.

Đó là ví dụ điển hình của việc nhạc AI đang cạnh tranh trực tiếp với ca sĩ Việt. Lợi thế của AI là sản xuất hàng loạt và phủ sóng nền tảng. Trong khi đó, ca sĩ Việt vẫn phát hành nhạc, tập trung xây dựng hình ảnh và làm được điều ca sĩ AI không thể là bước lên sân khấu biểu diễn, kiếm tiền từ chạy show lẫn thu hút các hợp đồng quảng cáo.

Không chỉ riêng thị trường Việt, nhạc AI đã xâm nhập mạnh mẽ ở các nền công nghiệp hàng đầu, kể cả Âu-Mỹ Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong âm nhạc là thách thức để nghệ sĩ phải cải thiện chất lượng để vượt lên khả năng sản xuất nhạc hiện tại của các công cụ AI.