Trần Nghiên Hy tiếc nuối hôn nhân 9 năm

Xuất hiện trong chương trình thực tế "My Little One" của Mango TV, Trần Nghiên Hy nói rõ về tâm trạng sau khi ly hôn Trần Hiểu. Nữ diễn viên hiện sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc cùng con trai Tinh Tinh, đồng thời dần trở lại nhịp làm việc sau thời gian dài dành tâm sức cho gia đình.

Một chi tiết trong chương trình khiến khán giả chú ý là việc Trần Nghiên Hy vẫn giữ quần áo, đồ dùng cũ của con. Cô từng nghĩ những món đồ ấy sẽ được để lại cho con thứ 2 nếu gia đình có thêm thành viên. Tuy nhiên, sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, nữ diễn viên chỉ nhẹ nhàng nói rằng giờ đây không còn cơ hội đó nữa.

Sự tiếc nuối được Trần Nghiên Hy nhắc đến khi nhìn lại 9 năm chung sống. Cô cho rằng cuộc đời khó có sự hoàn hảo tuyệt đối, mỗi người đều có thể mất đi một điều nào đó, nhưng điều ấy không đồng nghĩa họ không còn cơ hội hạnh phúc. Cách chia sẻ bình tĩnh cho thấy nữ diễn viên đã dần chấp nhận thay đổi trong đời sống riêng.

Trần Nghiên Hy khẳng định cô không hối hận vì kết hôn, càng không hối hận vì sinh con. Với nữ diễn viên, Tinh Tinh là điều quý giá nhất mà cuộc hôn nhân mang lại. Những chuyện đã xảy ra, kể cả vui lẫn buồn, đều trở thành một phần trong hành trình sống mà cô lựa chọn đón nhận thay vì tiếp tục day dứt.

Trần Nghiên Hy lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân 9 năm đã khép lại, thừa nhận vẫn có tiếc nuối. Sina.

Sau đổ vỡ, Trần Nghiên Hy vẫn tin vào tình yêu, nhưng không còn đặt niềm tin tuyệt đối vào quan niệm tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi. Cô cũng không có kế hoạch kết hôn lần 2. Theo nữ diễn viên, hôn nhân không phải lựa chọn bắt buộc, còn cảm giác rung động chân thành ở thế giới của người trưởng thành lại là điều hiếm hoi.

Ưu tiên lớn nhất hiện nay của Trần Nghiên Hy là con trai 10 tuổi. Cô muốn Tinh Tinh trưởng thành trong môi trường lành mạnh, ít bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi giữa cha mẹ. Mẹ của nữ diễn viên phụ giúp chăm cháu, trong khi ông bà nội của Tinh Tinh vẫn chia sẻ trách nhiệm chăm sóc cậu bé.

Trần Nghiên Hy cùng Trần Hiểu bén duyên khi đóng Tiểu Long Nữ, Dương Quá trong "Thần điêu đại hiệp" năm 2014. Hai người kết hôn năm 2016, sau đó Trần Nghiên Hy giảm bớt công việc để chăm con, thu vén gia đình, còn Trần Hiểu thường xuyên làm việc tại các đoàn phim.

Từ năm 2022, cặp sao liên tục vướng tin đồn trục trặc. Đến tháng 2/2025, cả hai cùng thông báo ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Theo thông tin được chia sẻ, họ không tranh chấp tài sản, không giành quyền nuôi con, đồng thời thống nhất hạn chế phát ngôn về đời tư để giảm tác động tiêu cực tới Tinh Tinh.

Trở lại màn ảnh sau thời gian ưu tiên gia đình

Sau ly hôn, Trần Nghiên Hy tích cực tham gia các chương trình giải trí, nhận thêm công việc để ổn định cuộc sống. Sự xuất hiện trong "My Little One" cũng đánh dấu giai đoạn cô cởi mở hơn khi nói về những thay đổi cá nhân, dù vẫn tránh đi sâu vào các chi tiết có thể khiến câu chuyện với chồng cũ tiếp tục bị đẩy thành tranh cãi.

Trong nhiều năm hôn nhân, Trần Nghiên Hy từng chia sẻ một số câu chuyện đời thường khiến Trần Hiểu bị nhận xét là lạnh lùng. Cô từng nói 2 người hiếm khi ra ngoài ăn riêng, đôi lúc chỉ gặp nhau trong ngày sinh nhật. Những chia sẻ này từng làm dấy lên nhiều suy đoán, nhưng cả 2 khi đó không xác nhận hôn nhân rạn nứt.

Việc giảm mạnh hoạt động nghệ thuật sau khi kết hôn khiến sự nghiệp Trần Nghiên Hy có thời điểm chững lại. Danh tiếng của cô không còn ở mức nổi bật như giai đoạn thành công với "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", bộ phim từng giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt được yêu thích tại nhiều thị trường châu Á.

Năm ngoái, Trần Nghiên Hy trở lại rõ nét hơn với phim truyền hình "Thư kích hồ điệp", đóng cặp Châu Kha Vũ, nam diễn viên kém cô 19 tuổi. Tác phẩm nhận phản hồi tích cực từ khán giả, giúp tên tuổi cô được chú ý trở lại sau quãng thời gian dành phần lớn năng lượng cho cuộc sống gia đình.

Ở tuổi 43, Trần Nghiên Hy đang bước vào giai đoạn khác trong đời sống riêng lẫn sự nghiệp. Cô không phủ nhận tiếc nuối, nhưng cũng không xem ly hôn là dấu chấm hết của hạnh phúc. Thay vì tìm kiếm một cuộc hôn nhân mới, nữ diễn viên muốn dành thời gian cho con trai, công việc cùng những điều khiến bản thân cảm thấy bình yên.

Sau nhiều năm bị đặt dưới ánh nhìn soi xét về chuyện tình cảm, lựa chọn hiện tại của Trần Nghiên Hy nay rõ ràng. Cô tiếp tục làm mẹ, làm nghề, giữ khoảng cách với những ồn ào không cần thiết. Cuộc hôn nhân với Trần Hiểu đã kết thúc, nhưng theo cách nữ diễn viên nhìn nhận, những gì còn lại vẫn đủ để cô bước tiếp.

Theo: t/h