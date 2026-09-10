Khoảng lặng đặc biệt của Lưu Diệc Phi

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, nhiều khán giả thường nghĩ ngay tới vẻ đẹp thanh thoát cùng loạt vai diễn tạo dấu ấn trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh nổi tiếng ấy là một đời sống khá kín đáo, trong đó sách được xem như người bạn đồng hành lâu năm của nữ diễn viên.

Việc mang sách tới phim trường không phải thói quen xuất hiện để tạo hình ảnh trước công chúng. Theo chia sẻ của một số đồng nghiệp, mỗi khi tham gia dự án mới, Lưu Diệc Phi thường chuẩn bị nhiều đầu sách, có thời điểm số lượng chiếm phần đáng kể trong hành lý cá nhân.

Đặng Siêu từng kể rằng ban đầu anh nghĩ đồng nghiệp chỉ cầm sách như một cách xây dựng hình tượng. Quan điểm ấy thay đổi khi nam diễn viên trực tiếp chứng kiến Lưu Diệc Phi đọc chăm chú, đánh dấu những đoạn quan trọng, gấp trang hoặc ghi chú trong lúc nghiên cứu nội dung.

Vạn Sắt cũng từng nhắc tới hình ảnh tương tự tại phim trường. Theo lời kể, Lưu Diệc Phi thường dành thời gian cho kịch bản hoặc sách thay vì liên tục sử dụng điện thoại. Khoảng trống giữa lúc trang điểm, ăn trưa, chờ chuyển cảnh hay đợi tới lượt ghi hình đều có thể trở thành thời gian đọc.

Được biết, nữ diễn viên thừa hưởng thói quen đọc sách từ ông bà và bố mẹ. Những khoảnh khắc đọc sách của cô trong phim lẫn ngoài đời đều khiến fan mê mẩn dù cố có makeup đậm hay không. IG.

Điểm đáng chú ý nằm ở phạm vi lựa chọn khá rộng. Lưu Diệc Phi không giới hạn bản thân trong một thể loại cố định mà tìm đọc văn học kinh điển phương Tây, sách tâm lý, tư duy, triết lý sống cùng nhiều tác phẩm hướng tới đời sống tinh thần.

Những cuốn như “Jane Eyre”, “Kiêu hãnh và định kiến”, “The Five People You Meet in Heaven” hay “The Power of Now” từng được nhắc tới trong các chia sẻ liên quan sở thích đọc của cô. Danh sách ấy cho thấy việc đọc của nữ diễn viên không chỉ nhằm giải trí mà còn hướng tới việc mở rộng cách nhìn về con người.

Trên mạng xã hội, Lưu Diệc Phi đôi khi giới thiệu những cuốn sách khiến cô chú ý. Với cô, đọc không đơn thuần là tiếp nhận thông tin, bởi việc đánh dấu, ghi chú hoặc viết lại suy nghĩ bên lề trang sách cũng là cách đối thoại với nội dung, đồng thời nhìn lại chính mình.

Quan niệm đó từng xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn của nữ diễn viên. Lưu Diệc Phi cho rằng bản thân không muốn chỉ dựa vào ngoại hình để phát triển sự nghiệp, mà cần tự mở rộng con đường thông qua trải nghiệm, kiến thức cùng khả năng suy nghĩ độc lập.

Đọc để hiểu thêm nhân vật

Thói quen đọc của Lưu Diệc Phi còn gắn khá chặt với công việc diễn xuất. Khi chuẩn bị cho “Hoa Mộc Lan” hoặc “Tiên kiếm kỳ hiệp”, nữ diễn viên được cho là đã tìm đọc tài liệu liên quan lịch sử, văn hóa nhằm có thêm nền tảng trước khi tiếp cận nhân vật.

Sách không thể thay thế kỹ năng diễn xuất, nhưng vốn hiểu biết rộng có thể giúp người diễn viên nhìn nhân vật từ nhiều chiều. Những câu chuyện, số phận, quan niệm sống gặp trong sách cũng mở rộng khả năng đồng cảm, từ đó hỗ trợ quá trình tìm kiếm tâm lý hoặc động cơ của vai diễn.

Không gian dành cho sách trong đời sống riêng cũng được truyền thông chú ý. Theo Sohu, nữ diễn viên có một thư phòng trong căn biệt thự rộng hơn 16.000 m2, nơi lưu giữ hàng trăm đầu sách thuộc nhiều chủ đề khác nhau.

Lưu Diệc Phi duy trì thói quen đọc sách nhiều năm. Weibo

Một số nguồn cho biết Lưu Diệc Phi duy trì khoảng 3 giờ đọc mỗi ngày, đôi khi dành phần lớn một đêm để hoàn thành cuốn sách yêu thích. Dù lịch trình của một ngôi sao thường dày đặc, cô vẫn được cho là cố gắng giữ khoảng thời gian cố định để đọc hoặc nghiên cứu.

Thói quen ấy được hình thành khá sớm, trước khi Lưu Diệc Phi bước vào làng giải trí. Một số người từng học cùng kể rằng ngay từ thời học sinh, cô đã thích ngồi một mình với sách trong giờ nghỉ thay vì luôn tham gia những cuộc trò chuyện đông người.

Môi trường gia đình cũng được xem là yếu tố góp phần nuôi dưỡng sở thích này. Cha cô, An Thiếu Khang, từng là giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán. Mẹ cô, Lưu Hiểu Lợi, là nghệ sĩ múa, từng giảng dạy tại Học viện ca kịch Vũ Hán.

Sau nhiều năm trong ngành giải trí, hình ảnh Lưu Diệc Phi bên sách cho thấy đời sống ít ồn ào, nơi cô duy trì tập trung.

Ở tuổi trưởng thành, cô vẫn được biết tới với biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, song chính Lưu Diệc Phi nhiều lần cho thấy bản thân không muốn giá trị nghề nghiệp chỉ dừng ở ngoại hình. Việc đọc trở thành một trong những cách cô bồi đắp kiến thức, tạo thêm chiều sâu cho quá trình làm nghề.

Sách vì thế vừa thuộc về đời sống riêng, vừa hiện diện trong công việc của Lưu Diệc Phi. Giữa lịch trình quay phim, sự kiện, quảng bá cùng sức ép của danh tiếng, những trang sách tạo nên khoảng lặng để nữ diễn viên tiếp tục học hỏi, quan sát con người, nuôi dưỡng thế giới nội tâm của mình.

Theo: t/h