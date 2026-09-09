Ảnh sao 9/9: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh được khen điển trai

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh - anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh tham dự KOL Summit 2026 do Cục A05, Bộ Công an tổ chức, hôm 8/9. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè bình luận khen vẻ ngoài của anh: "KOL này đẹp trai quá", "Ngày càng đẹp trai nha em", "Nụ cười điển trai"...

Đỗ Quang Vinh cho biết anh là thành viên CLB Niềm tin số từ năm 2025 và xem việc tham gia sự kiện là cơ hội cùng các cá nhân, tổ chức góp phần xây dựng không gian số văn minh, tích cực.

Khổng Tú Quỳnh chia sẻ ảnh hậu trường vui nhộn cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp. Nữ ca sĩ viết: 'Ngày chị em chúng em trở lại'.

Phương Linh đăng loạt ảnh hậu trường buổi chụp hình cùng êkíp trang điểm, làm tóc. Cô nói có quá nhiều ảnh nên không nỡ cắt bớt vì sợ 'phụ lòng người chụp'.

DJ Mie phối áo tắm với quần short kẻ sọc và sơ mi trắng của Ralph Lauren để đi biển.

Quỳnh Kool chia sẻ hình ảnh trong chuyến hành hương tại Ấn Độ. Diễn viên viết: 'Tôi đã đến với rất nhiều mong cầu, nhưng khi trở về, điều còn lại chỉ là một ước nguyện thật giản dị'.

Juky San ăn trưa với sushi - món ăn yêu thích của cô.

Quang Vinh đi du lịch Thượng Hải. Ca sĩ khám phá khu West Bund, nơi nghệ thuật, văn hóa và phong cách sống hiện đại giao thoa bên sông Hoàng Phố. Anh nhận xét đây là một diện mạo khác của Thượng Hải, trẻ trung, sáng tạo và nhiều cảm hứng.

Hạ Anh đăng ảnh cùng dàn diễn viên phim 'Lên Hương'. Cô bày tỏ: 'Vào một ngày Lên Hương - được gặp những người mình thương'.

Chi Pu vừa có buổi chụp hình tại Thái Lan.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh vợ và con trai, kèm lời nhắn: 'Thay bố tặng hoa cho mẹ'.

Đông Hùng hóa thân thành nhân vật mắc chứng Alzheimer trong 'Giọt buồn để lại', nhân dịp ca khúc của Liên minh Nguyên tố Mỹ Mãn đạt vị trí số một trên iTunes Việt Nam.

Anh hỏi khán giả: 'Cả nhà thấy Đông Hùng 'mất trí nhớ' thế nào?'. Ca sĩ cho biết đây cũng là lần đầu anh mặc áo sơ mi nhăn lên sân khấu hát và chụp hình.