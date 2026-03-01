Ảnh sao 1/3: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim hẹn hò ông xã thiếu gia ở Nhật Bản

Ruby Nguyễn - tiểu thư gia tộc Sơn Kim - hẹn hò ông xã thiếu gia - doanh nhân Phan Hoàng - tại một nhà hàng sang trọng tại Nhật Bản.

Tăng Thanh Hà tận hưởng không khí yên bình khi dạo phố Paris (Pháp) lúc sáng sớm.

Hồ Ngọc Hà được nhận xét thần thái sang chảnh, không hề kém cạnh các sao quốc tế khi xuất hiện tại show của nhà mốt Gucci.

Diễn viên Đoàn Minh tài bày tỏ tình cảm với bà xã và cho biết đây là cái Tết ba mẹ vui nhất vì nhà có thêm thành viên mới là con dâu út.

Jennifer Phạm tiết lộ tăng 4,5 kg trong dịp Tết và hiện nỗ lực tập luyện để lấy lại đường cong cũ.

Đan Lê bày tỏ tình yêu với ông xã Khải Anh trong sinh nhật của anh. Sau 20 năm bên nhau, cặp sao vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, mặn nồng như thuở ban đầu.

Văn Mai Hương thu hút hàng nghìn lượt "thích" với bức ảnh thưởng thức đồ ăn nhanh kèm câu nói được viral của cô trong phim "Thỏ ơi": "Số những con đàn bà giỏi thường ăn hamburger một mình".

Ca sĩ Tóc Tiên khoe vẻ gợi cảm với váy hai dây trong bộ ảnh mới thực hiện. Cô được nhận xét ngày càng sexy, táo bạo sau khi ly hôn Hoàng Touliver.

Diễn viên Lê Bê La cho biết thấy đời thêm đáng yêu khi có một cô con gái.

Ca sĩ Phương Linh nhí nhảnh khi du xuân tại một làng cổ ở Nhật Bản.