Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc

MC Hoàng Oanh đặt loạt ảnh tươi cười, tung tăng trong chuyến du lịch biển và viết: "Hạnh phúc bắt đầu từ một giây trân trọng, rồi một ngày, một tháng, một năm... và một đời yêu thương". Ở phần bình luận, nhiều bạn bè khen nữ MC ngày càng xinh đẹp và chúc mừng cô đã tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn bên thủ môn Lê Giang Patrik. Trước đó, chàng cầu thủ công khai dành cho nàng MC những cử chỉ tình tứ khi kết thúc trận chung kết ASEAN Cup 2026.

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Jennifer Phạm đăng ảnh nghỉ dưỡng ở Hạ Long do con gái chụp và viết: "Cứ dịu dàng với chính mình. Cuộc đời đã đủ nhiều những ngày phải mạnh mẽ rồi'.

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