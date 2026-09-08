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Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc

Sự kiện: Sao Việt

MC Hoàng Oanh được chúc mừng khi có hạnh phúc viên mãn bên cầu thủ Lê Giang Patrik; con gái ba tuổi nhà Khánh Thi - Phan Hiển bắt đầu học nhảy.

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 1

MC Hoàng Oanh đặt loạt ảnh tươi cười, tung tăng trong chuyến du lịch biển và viết: "Hạnh phúc bắt đầu từ một giây trân trọng, rồi một ngày, một tháng, một năm... và một đời yêu thương". Ở phần bình luận, nhiều bạn bè khen nữ MC ngày càng xinh đẹp và chúc mừng cô đã tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn bên thủ môn Lê Giang Patrik. Trước đó, chàng cầu thủ công khai dành cho nàng MC những cử chỉ tình tứ khi kết thúc trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 2

Mỹ Tâm diện croptop tôn eo thon trong một buổi biểu diễn tại Hồ Tràm (TP HCM).

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 3

Jennifer Phạm đăng ảnh nghỉ dưỡng ở Hạ Long do con gái chụp và viết: "Cứ dịu dàng với chính mình. Cuộc đời đã đủ nhiều những ngày phải mạnh mẽ rồi'.

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 4

Hồ Ngọc Hà khoe vẻ quyến rũ khi sửa soạn trước một sự kiện thời trang tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 5

MC Trấn Thành thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận khi đăng những khoảnh khắc hài hước ở chương trình "Running Man".

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 6

Diễn viên Hà Việt Dũng và bà xã trốn con đi hẹn hò ở TP HCM.

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 7

Diễn viên Hồng Đào phấn khích khi phim điện ảnh mới chuẩn bị ra mắt khán giả.

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 8

Bùi Công Nam thu hút gần 10 nghìn lượt "thích" khi đăng ảnh hội ngộ Jun Phạm sau chương trình "Gia đình Haha".

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 9

Diễn viên Thúy Ngân đi du lịch, 'sạc' đầy năng lượng trước khi bước vào dự án mới.

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 10

MC Mai Ngọc tự hào với thân hình thon thả sau 16 tháng sinh con nhờ kỷ luật luyện tập và ăn uống healthy.

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 11

Bé Lisa, con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển, trở thành học sinh nhỏ tuổi trên sàn tập của bố mẹ.

Ảnh sao 8/9: MC Hoàng Oanh khoe đang hạnh phúc - 12

NSND Tự Long đưa vợ con đi du thuyền tại TP HCM.

Thủ môn Lê Giang Patrik ôm MC Hoàng Oanh ăn mừng Việt Nam chiến thắng
Thủ môn Lê Giang Patrik ôm MC Hoàng Oanh ăn mừng Việt Nam chiến thắng

Thủ môn Lê Giang Patrik công khai thể hiện tình cảm với MC Hoàng Oanh sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan tại chung kết...

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/09/2026 21:54 PM (GMT+7)
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