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Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim 'khờ người' chạy deadline

Sự kiện: Sao Việt

Phan Anh Thư - bạn gái doanh nhân Nguyễn Hoàng Việt - dồn sức vẽ tranh; Đỗ Quang Vinh quấn quýt con trai; Vũ Thúy Quỳnh giấu đường cong giữa tin đồn có bầu với thiếu gia Đức Phạm.

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 1

Doanh nhân Cường Đôla âu yếm con gái Suchin trong tiệc sinh nhật 6 tuổi của cô bé.

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 2

Diễn viên Thân Thúy Hà chú thích tấm hình chụp cùng Tăng Thanh Hà: "Chẳng cần nói gì, ngồi với nhau là đủ".

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 3

Họa sĩ 26 tuổi Phan Anh Thư - bạn gái doanh nhân Nguyễn Hoàng Việt, thiếu gia Tập đoàn Sơn Kim - cho biết: "Deadline không chừa một ai. Thư và những ngày vẽ tranh khờ người của cô ấy".

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 4

Rich kid Ruby Nguyễn - em gái Nguyễn Hoàng Việt - được khen xinh đẹp, duyên dáng trong trang phục ren trắng.

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 5

Gia đình ca sĩ Đoan Trang ghé thăm nhà hàng của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 6

Cả nhà Ưng Hoàng Phúc ra sân bay tiễn con trai riêng của vợ anh về Mỹ sau kỳ nghỉ hè tại Việt Nam.

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 7

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh diện đầm giấu đường cong giữa tin đồn có thai với thiếu gia Đức Phạm.

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 8

Ca sĩ Dương Triệu Vũ "đi tắm biển nhưng sợ đen da".

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 9

Con gái người đẹp Mạc Anh Thư và chồng cũ Huy Khánh háo hức chờ ngày cao bằng mẹ.

Ảnh sao 11/8: Bạn gái thiếu gia Sơn Kim &#39;khờ người&#39; chạy deadline - 10

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh bày tỏ: "Nếu nói công chúa là điều tuyệt vời nhất thì hoàng tử cũng tuyệt vời không kém".

Zimi Ảnh: FBNV

Cuộc sống của diễn viên Hương Giang sau khi kết hôn với chồng hơn 11 tuổi
Cuộc sống của diễn viên Hương Giang sau khi kết hôn với chồng hơn 11 tuổi

Diễn viên Hương Giang đăng ký kết hôn với chồng hơn 11 tuổi từ hơn một năm trước nhưng từ chối chia sẻ thông tin về anh với truyền thông.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 23:17 PM (GMT+7)
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