Vợ chồng Justin Bieber khoe ảnh nồng nàn trên giường

Vợ chồng Justin Bieber chụp ảnh tình tứ.

Trong bộ ảnh thực hiện cho trang bìa tạp chí WYouth tháng 9, cặp sao trao nhau nụ hôn say đắm khi nằm trên giường. Ở một bức ảnh khác, Justin Bieber nhẹ nhàng hôn lên má Hailey trong khi cô mỉm cười, dịu dàng ôm má anh.

Hailey diện váy hai dây của Miu Miu còn Justin cởi trần, sau đó khoác áo hoodie màu xám của thương hiệu Skylrk. Trong những bức ảnh riêng, người mẫu 29 tuổi khoe vóc dáng trong trang phục xuyên thấu và tinh nghịch dùng tay che vòng một. Cô để tóc nâu duỗi thẳng, trang điểm nhẹ với tông màu nude, phù hợp phong cách tối giản của bộ ảnh.

Bộ ảnh mang tên "Nhà Bieber", được vợ chồng Justin tự chụp.

Theo WYouth, Justin và Hailey tự chụp ảnh cho tạp chí bằng máy ảnh Contax. Tạp chí viết trên Instagram: "Tám năm bên nhau và ngày càng yêu nhau hơn bao giờ hết. Hailey và Justin qua ống kính của chính Hailey và Justin".

Ca sĩ 32 tuổi và bà xã cũng trả lời loạt câu hỏi của tạp chí về những điều yêu thích, từ phim ảnh, âm nhạc, sách đến thể thao. Khi được hỏi về thành phố yêu thích, Hailey chọn New York, còn Justin chọn Los Angeles. Lễ Tạ ơn là ngày lễ yêu thích của Hailey, trong khi Justin thích Giáng sinh.

Dù có nhiều lựa chọn, vợ chồng Bieber cùng thống nhất rằng cách thư giãn yêu thích nhất của họ là đến spa.

Hailey Bieber qua ống kính của chồng.

Justin - Hailey đăng ký kết hôn vào tháng 9/2018 và tổ chức hôn lễ một năm sau đó. Trong những năm qua, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên Instagram. Cặp sao cũng không ngần ngại dành những lời ngọt ngào cho nhau trước công chúng. Justin từng dành tặng vợ và con trai Jack Blues nhiều ca khúc trong hai album Swag và Swag II, phát hành năm 2025.

Trong phần hình ảnh của album, hai vợ chồng quấn quýt bên nhau khi Hailey bế con trai hai tuổi. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi gia đình ba người cùng xuất hiện trong một bộ ảnh.