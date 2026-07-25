Gu mặc 'tiểu thư mong manh' của bạn gái thiếu gia Sơn Kim

Nguyễn Hoàng Việt và Phan Anh Thư rạng rỡ bên nhau khi tới ủng hộ triển lãm "Xếp một khoảng trời" của họa sĩ Nguyễn Văn Hè mới đây. Ngoài ra, trong bức ảnh do rich kid Tiên Nguyễn chia sẻ hôm 21/7, cả hai không ngại nắm tay, công khai mối quan hệ tình cảm.

Theo nguồn tin thân cận, thiếu gia Tập đoàn Sơn Kim và mỹ nhân gốc Huế hẹn hò từ đầu năm nay nhưng giữ kín chuyện yêu đương, hiếm khi sánh vai trước truyền thông.

Anh Thư được nhận xét gây thiện cảm nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao. Cô hướng đến phong cách nền nã, thường chọn trang phục tối giản như đầm sơ mi, váy chiết eo nhẹ nhàng với bảng màu trung tính.

Áo cổ yếm không chỉ gợi nét truyền thống mà còn giúp họa sĩ Gen Z tôn xương quai xanh, trong khi tà váy xòe rộng mang lại sức sống cho tổng thể.

Có lúc người đẹp bổ sung vẻ quyến rũ bằng chi tiết hở lưng - điểm nhấn ấn tượng trên nền xiêm y bay bổng.

Theo hồ sơ dự thi Miss World Vietnam 2019, Phan Anh Thư cao 1,73 m, nặng 56 kg, số đo ba vòng 84-63-93 cm. Nhờ lợi thế chiều cao và thân hình mảnh dẻ, cô được nhiều khán giả khen toát lên thần thái kiêu sa khi mặc trang phục nữ tính.

Ngồi vẽ tranh tại Đà Lạt, bạn gái doanh nhân 9X chọn đầm maxi họa tiết hoa phù hợp khung cảnh nên thơ.

Khi dự sự kiện, Anh Thư khắc họa hình ảnh lịch thiệp, yêu kiều với áo peplum trễ vai kèm chân váy vải tulle mềm mại.

Yêu thích sắc trắng, nghệ sĩ trẻ thường xuyên thay đổi thiết kế để tránh nhàm chán mà vẫn duy trì được tinh thần minimalism.

Bên cạnh váy áo tối giản, Anh Thư còn tiết chế phụ kiện đi kèm, chỉ tô điểm phong cách bằng một ít trang sức nhỏ nhắn.

Trang phục truyền thống cách điệu cũng là kiểu đồ nhiều lần theo chân nhan sắc Gen Z tới các sự kiện.

Trong ngày khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "Em 25" hồi giữa tháng 1, cô được bạn trai cùng nhiều thành viên gia tộc Sơn Kim đến chung vui.

Phan Anh Thư sinh năm 2000 tại Huế, tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Tôn Đức Thắng. Cô từng đăng quang Hoa hậu Tuổi teen châu Á 2019 tại Ấn Độ, vào top 25 Miss World Vietnam cùng năm trước khi chuyển hướng sang hội họa.

Từ 2022, Anh Thư không còn làm người mẫu, theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp. Năm 2023, cô trở thành hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật TP HCM. Trong khoảng 4 năm, nữ họa sĩ vẽ gần 500 bức tranh màu nước, tổ chức hai triển lãm cá nhân và bán hơn 250 tác phẩm.

Nguyễn Hoàng Việt sinh năm 1995, là cháu đích tôn của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim. Anh tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ), hiện giữ chức giám đốc điều hành mảng Sale & Marketing tại SonKim Land.