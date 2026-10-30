'Anh trai' Vũ Thịnh sắp cưới bạn gái diễn viên

Tối 29/10, Vũ Thịnh chia sẻ tấm hình cười rạng rỡ bên Fanny Trần kèm chú thích: "Cầu được ước thấy". Cả hai mặc trang phục cô dâu - chú rể giữa khung cảnh mưa bay lãng mạn, kỷ niệm dấu mốc nữ diễn viên nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Vũ Thịnh cho biết giây phút này là cái kết viên mãn sau 9 năm, trong khi Fanny trêu đùa: "Đợi bạn hơi lâu rồi nhé".

Phía dưới bài đăng, cặp uyên ương nhận được lời chúc phúc từ đông đảo khán giả và bạn bè showbiz, trong đó có ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, Erik, LyLy, rapper HIEUTHUHAI, MC Huyền Trang Mù Tạt...

Theo nguồn tin của Ngôi Sao, Vũ Thịnh và Fanny Trần sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 11. Hiện cả hai cùng chuẩn bị những công đoạn cuối và háo hức mong chờ ngày trọng đại.

Đáng chú ý, một năm trước thời điểm cầu hôn, Vũ Thịnh từng bắt được hoa cưới tại hôn lễ của bạn thân, sau đó ôm chầm lấy Fanny. Khi ấy, nhiều người cho rằng đây là điềm lành về tình duyên, liên tục hối thúc cả hai về chung nhà.

Vũ Thịnh - Fanny Trần khoe dấu mốc mới trên chặng đường yêu. Ảnh: FBNV

Vũ Thịnh - Fanny Trần trải qua 9 năm nhiều thăng trầm trước khi thông báo tin vui. Cả hai quen biết và hẹn hò từ ngày chưa gia nhập showbiz, tuy nhiên từng chia tay vì áp lực dư luận. Cụ thể khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi năm 2018, cô được khán giả "đẩy thuyền" với một người khác. Điều này khiến chuyện tình của cô và Vũ Thịnh nhận nhiều phản ứng từ công chúng. Trước sức ép, cả hai quyết định dừng mối quan hệ và trở lại làm bạn.

Năm 2021, cả hai hội ngộ ở chương trình hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ. Trên sân khấu, Vũ Thịnh bày tỏ tình cảm và ngỏ lời tái hợp Fanny. Dù ban đầu xúc động đến mức chạy vào cánh gà, người đẹp đã quay lại và cho cả hai thêm cơ hội. Sau khi "gương vỡ lại lành", họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sản phẩm âm nhạc, vlog đời thường và game show.

Vũ Thịnh sinh năm 1995, là thành viên nhóm nhạc The Wings, từng tham gia chương trình Anh trai say hi mùa đầu tiên. Fanny Trần tên thật Trần Y Phụng, sinh năm 1997 tại TP HCM, xuất thân là streamer trước khi lấn sân ca hát và diễn xuất.