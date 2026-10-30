Gisele Bundchen không khó chịu khi chồng cũ và đồng nghiệp hẹn hò

Theo TMZ, những người thân cận với Gisele Bundchen cho biết siêu mẫu không có ác cảm với Candice Swanepoel khi người mẫu Nam Phi hẹn hò Tom Brady. Bundchen không xem mối quan hệ này là sự phản bội hay hành động vi phạm quy tắc ngầm giữa phụ nữ.

Gisele Bundchen, Tom Brady và Candice Swanepoel. Ảnh: Instagram Gisele Bundchen/Tom Brady/Contribute

Bundchen, 46 tuổi, và Swanepoel, 38 tuổi, đều từng là thiên thần của thương hiệu nội y Victoria's Secret, nhiều lần gặp gỡ khi cùng hoạt động trong làng mẫu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức quen biết và họ được cho là đã không gặp nhau trong vài năm qua.

Trong khi đó, nguồn tin của People cho biết Bundchen đang tập trung tận hưởng cuộc sống tại Miami bên chồng Joaquim Valente và ba người con. "Tom là cha của các con Gisele và cô ấy mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh. Bản thân cô ấy ấy đang rất hạnh phúc với tổ ấm mới", nguồn tin nói. Người này cũng cho biết việc đón con thứ ba vào năm ngoái mang lại cho siêu mẫu Brazil nhiều niềm vui và cô hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Gisele Bundchen và Tom Brady kết hôn năm 2009, có hai con là Benjamin, 16 tuổi, và Vivian, 13 tuổi. Cặp sao ly hôn năm 2022 và chia sẻ quyền nuôi con. Sau khi chia tay Brady, Bundchen bắt đầu hẹn hò võ sĩ Jiu-Jitsu Joaquim Valente vào tháng 6/2023. Họ đón con chung vào tháng 2/2025 và kết hôn cùng năm.

Tom Brady và Gisele Bundchen từng gắn bó 13 năm, có chung hai con trước khi ly hôn. Ảnh: Instagram Gisele Bundchen

Trong khi đó, Tom Brady được cho là hẹn hò Candice Swanepoel từ tháng 6 nhưng chưa công khai mối quan hệ. Theo TMZ, cặp sao giữ kín chuyện tình cảm bằng cách lui tới những địa điểm ít gây chú ý để tránh sự săn đón của các tay săn ảnh. Mối quan hệ cũng tiến triển chậm rãi để Brady có thể tiếp tục dành phần lớn thời gian cho các con. Về phía Candice, cô cũng có hai con trai Anacan, 10 tuổi, và Ariel, 7 tuổi với bạn trai cũ, người mẫu Hermann Nicoli.