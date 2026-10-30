Nữ diễn viên 32 tuổi cưới bạn thân của bố, chú rể 73 tuổi, hơn bố vợ cả chục tuổi

Con gái cưới bạn của bố, bố vợ còn kém tuổi con rể

Những chuyện tình chênh lệch tuổi tác vốn không hiếm, nhưng cuộc hôn nhân này vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi mối quan hệ đặc biệt giữa cô dâu và chú rể.

Nữ diễn viên kinh kịch Quảng Đông (Trung Quốc) Dư Chung Nhạn (Yemina Yu Chung Yan), 32 tuổi, vừa kết hôn với chính trị gia Lô Vĩ Quốc (Lo Wai Kwok), 73 tuổi. Ông hơn cô dâu 41 tuổi, đồng thời là bạn lâu năm của bố cô.

Điều đáng chú ý là suốt hơn 20 năm, Dư Chung Nhạn gọi người chồng hiện tại là “chú Lô”. Ông thậm chí còn hơn bố vợ 10 tuổi.

Đám cưới của cặp đôi chênh lệch tuổi tác được tổ chức tại Hong Kong.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra hồi giữa tháng 10 tại câu lạc bộ Beas River Country Club thuộc Hội đua ngựa Hong Kong, với khoảng 300 khách mời tham dự.

Sau hôn lễ, Dư Chung Nhạn chia sẻ loạt ảnh cưới lên mạng xã hội. Trong đó, bức ảnh Lô Vĩ Quốc dâng trà cho bố vợ, ông Dư Bách Lạc (Yu Pak Lok), 63 tuổi, một bình luận viên đua ngựa kỳ cựu, thu hút nhiều sự chú ý.

Suốt hơn 20 năm, Dư Chung Nhạn gọi người chồng hiện tại là “chú Lô”.

Không ít người bàn luận về việc chú rể lớn tuổi hơn cả bố cô dâu. Theo phong tục truyền thống, cô dâu chú rể thường quỳ khi dâng trà cho người lớn tuổi. Tuy nhiên, trong nghi thức này, cả hai vợ chồng và ông Bách Lạc đều đứng.

Mối quan hệ bắt đầu từ đâu?

Hơn 20 năm trước, Lô Vĩ Quốc và ông Bách Lạc trở thành bạn bè nhờ cùng yêu thích đua ngựa và nghệ thuật truyền thống. Khi ấy, Dư Chung Nhạn vẫn còn nhỏ. Cô bắt đầu học hát kinh kịch Quảng Đông từ năm 5 tuổi và lần đầu biểu diễn trên sân khấu khi lên 6.

Lô Vĩ Quốc cùng người vợ quá cố, bà Hoàng Tiểu Xuân (Wong Siu Chun), từng đến xem một cuộc thi kinh kịch có Dư Chung Nhạn tham gia. Ấn tượng trước tài năng của cô bé, ông sau đó mới biết cô chính là con gái người bạn thân.

Từ đó, cô gọi ông là “chú Lô”. Qua nhiều năm, hai người vẫn thường gặp nhau tại các sự kiện kinh kịch Quảng Đông.

Khoảng năm 2018, họ thậm chí từng cùng biểu diễn trong vở Lan du nhị thục lão bà trong đó nhân vật của Lô Vĩ Quốc nhiều lần gọi Dư Chung Nhạn là “vợ”.

Không ai ngờ rằng, lời thoại trên sân khấu sau này lại trở thành hiện thực.

Mối quan hệ giữa hai người chuyển sang tình cảm vào tháng 5 năm nay, sau khi Dư Chung Nhạn hoàn thành kỳ thi cuối cùng ngành Thú y tại Đại học Thành phố Hong Kong.

Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau, trò chuyện về kinh kịch Quảng Đông và cuộc sống. Những cuộc trao đổi kéo dài đến tận rạng sáng.

Dù chênh lệch tuổi tác lên tới 41 năm, cặp đôi có nhiều sở thích chung, đặc biệt là kinh kịch Quảng Đông, âm nhạc và ngựa.

Trong một lần trò chuyện, Dư Chung Nhạn trích lời thoại từ vở kinh kịch Tái thế hồng mai ký. Lô Vĩ Quốc đáp lại bằng một câu bày tỏ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô và mong muốn được đồng hành bên cô suốt đời.

Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng. Chỉ trong vòng ba tuần, cả hai đã quyết định kết hôn, đặt địa điểm tổ chức đám cưới, đặt làm nhẫn cưới và chuẩn bị váy cưới.

Tháng 5, Lô Vĩ Quốc công khai giới thiệu Dư Chung Nhạn là hôn thê tại một cuộc họp của đảng phái do ông đứng đầu. Ba ngày sau, cặp đôi thông báo kế hoạch kết hôn với truyền thông.

Ông Lô hiện là Chủ tịch Liên minh Doanh nhân và Chuyên gia Hong Kong, đồng thời là thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) và từng là nghị sĩ.

Người vợ đầu của ông, bà Hoàng Tiểu Xuân, qua đời vì bệnh tim vào tháng 8/2021. Hai người đã gắn bó hơn 40 năm và có một con trai. Ông Lô cũng đã lên chức ông nội từ 16 năm trước.

Dù chênh lệch tuổi tác lên tới 41 năm, cặp đôi có nhiều sở thích chung, đặc biệt là kinh kịch Quảng Đông, âm nhạc và ngựa.

Dư Chung Nhạn tốt nghiệp ngành Thú y với thành tích xuất sắc loại cao nhất. Cô từng là giảng viên thanh nhạc kinh kịch Quảng Đông trẻ nhất tại Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hong Kong.

Trong khi đó, Lô Vĩ Quốc có 7 năm học hát kinh kịch Quảng Đông và chơi được nhiều loại nhạc cụ.

Trên Facebook, ông cho biết cả hai chọn Beas River Country Club làm nơi tổ chức đám cưới vì cùng yêu thích ngựa. Dư Chung Nhạn có sở thích cưỡi ngựa và từng thực tập tại Hong Kong Jockey Club.

Chú rể còn tự lái chiếc Ferrari 348 Spider màu đỏ mà ông yêu quý đến đón cô dâu. Đáng chú ý, mẫu xe này được sản xuất năm 1994, cũng là năm sinh của Dư Chung Nhạn.

Ông Lô hài hước cho rằng đây hẳn là duyên phận.

Tại tiệc cưới, chú rể còn thể hiện tài năng âm nhạc khi chơi saxophone và song ca một ca khúc tiếng Anh cùng cô dâu.

Về phản ứng của bố cô dâu trước việc con gái kết hôn với người bạn lâu năm, ông Dư Bách Lạc được cho là đã trả lời: “Tôi không có vấn đề gì với chuyện này”.

Ông nhận xét Lô Vĩ Quốc là người coi trọng tình nghĩa, đồng thời tin rằng con gái mình đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời.