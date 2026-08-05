Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3

Với bối cảnh Dạ tiệc Hoàng cung, 24 Anh trai lần lượt xuất hiện trong những danh xưng như hoàng tử, bá tước, công tước. Các màn giới thiệu và tung hứng giữa dàn nghệ sĩ tạo không khí vui nhộn trước khi chương trình bước vào phần thành lập hai liên quân.

Những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất trong tập đến từ chuỗi trò chơi vận động. Ở thử thách Qua cầu gió bay, người chơi phải phối hợp giữ những tờ giấy bằng cơ thể trong tư thế đối diện. Luật chơi này liên tiếp tạo ra các tình huống bất ngờ.

WEAN và Pháp Kiều bất ngờ chạm mặt khi cùng thực hiện thử thách Qua cầu gió bay.

Trong lúc tìm cách giữ thăng bằng, Wren Evans bất ngờ hôn lên trán Xuân Định KY. Quang Hùng MasterD và Jaysonlei cũng khiến trường quay bật cười khi ôm chầm lấy nhau rồi cùng ngã xuống sàn.

Gây chú ý nhất là tình huống giữa WEAN và Pháp Kiều. Khi cả hai cùng lao tới bắt tờ giấy đang rơi, họ bất ngờ chạm mặt. Khoảnh khắc diễn ra nhanh chóng nhưng được khán giả gọi vui là nụ hôn lịch sử của Tinh hà say hi và chia sẻ rộng rãi sau khi chương trình phát sóng.

Không khí tiếp tục được đẩy lên ở trò Đưa em về nhà, khi các thành viên phải đặt cược điểm vào đồng đội. Một pha phạm luật khiến Sơn.K từ vị trí dẫn đầu rơi xuống cuối bảng. Dương Domic và Xuân Định KY cũng mất điểm vì đặt cược vào anh, khiến thứ hạng thay đổi bất ngờ.

Khoảnh khắc giữa WEAN và Pháp Kiều được khán giả gọi vui là “nụ hôn lịch sử” của Tinh hà say hi

Ở thử thách Vào phòng, các Anh trai phải tranh phòng, kéo người và chặn cửa trong khi liên tục đối mặt với những chướng ngại vật do chương trình đưa ra. Các tình huống hỗn loạn tạo thêm nhiều khoảnh khắc hài hước cho tập phát sóng.

Bên cạnh tiếng cười, tập 5 còn ghi lại màn hội ngộ giàu cảm xúc giữa Quang Hùng MasterD và Xuân Định KY. Sau nhiều lần không thể đứng chung đội, hai nghệ sĩ cuối cùng về cùng một liên quân. Quang Hùng ôm Xuân Định KY và bật khóc, tạo nên một trong những hình ảnh được khán giả nhắc đến nhiều sau chương trình.

Khép lại Dạ tiệc Hoàng cung, 24 nghệ sĩ được chia thành hai liên quân do Quang Hùng MasterD và Dương Domic dẫn dắt. Quang Hùng ưu tiên những thành viên có sự ăn ý, khả năng phối hợp biểu diễn và phù hợp với sân khấu live band. Trong khi đó, Dương Domic lựa chọn đội hình dựa trên màu sắc âm nhạc, hướng đến việc để từng người có không gian thể hiện dấu ấn riêng.

Luật một giữ, một đổi khiến quá trình tuyển quân liên tục thay đổi. Một số nghệ sĩ phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn khi cùng nhận được lời mời từ hai liên quân trưởng.

Livestage 3 được giới thiệu là vòng thi có quy mô lớn nhất kể từ đầu mùa. Mỗi liên quân phải sản xuất một EP gồm ba ca khúc có sự liên kết về âm nhạc, câu chuyện và ý tưởng sân khấu, thay vì thực hiện từng tiết mục độc lập.

Hai đội còn tham gia Dance Battle với phần trình diễn của cả liên quân, màn đối kháng giữa các đại diện và vòng solo 1:1. Các thành viên phải cùng lúc thực hiện nhiều công việc như sáng tác, xây dựng ý tưởng, dàn dựng sân khấu và tập luyện vũ đạo.

Tập 5 cũng hé lộ sáu bản demo gồm Run to you, Edge dancing, Một người như thế, Spring love, Mrt và Secret. Đây là những chất liệu để hai liên quân phát triển thành các EP hoàn chỉnh tại Livestage 3, nơi khả năng biểu diễn, làm việc nhóm và tư duy sản xuất âm nhạc cùng được đặt ra.