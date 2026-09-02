Trang phục lộ bụng lùm lùm của Khả Ngân trước khi nhận lời cầu hôn

Hôm 31/8, diễn viên Nhan Phúc Vinh gây bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân, cho biết bạn gái đã gật đầu đồng ý.

Hơn hai năm qua, cặp sao hẹn hò kín tiếng. Trên trang cá nhân, Khả Ngân chia sẻ về hành trình mới mà cô sắp trải qua cùng nửa kia. 'Cảm ơn anh đã đến, cùng em xây dựng mái ấm nhỏ và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn', cô tâm sự. Cùng với thông báo này, Khả Ngân còn đăng cùng biểu tượng bé gái, khiến nhiều khán giả cho rằng cô đang úp mở chuyện có tin vui.

Dưới bài đăng của cả hai, nhiều đồng nghiệp chúc mừng hạnh phúc. Một người chị thân thiết của Khả Ngân cho biết đã sẵn sàng 'bế cháu'.

Trước đó một ngày, từ khóa 'Khả Ngân mang thai' thành hot search trên TikTok. Nhiều khán giả chia sẻ những hình ảnh Khả Ngân trong một sự kiện gần đây và đặt nghi vấn về vóc dáng có phần tròn trịa của cô.

Trong khi các khách mời của sự kiện đều mặc đồ gợi cảm, Khả Ngân giấu dáng cùng chiếc váy lùng bùng. Trong một video hậu trường, Hoàng Oanh nói Nhã Phương 'nhả vía' có bầu cho các chị em.

Dự sự kiện hôm 19/8, Khả Ngân mặc váy sơ mi, lộ bụng nhô cao. Hàng loạt tài khoản cho rằng diễn viên đang mang thai. 'Dựa trên kinh nghiệm của mình, Khả Ngân chắc chắn đang có em bé'; 'Bụng này chắc phải bầu 5 tháng rồi'; 'Dạo này thấy Khả Ngân trông đầy đặn hơn, ảnh này thì rõ đang mang thai rồi'..., một số khán giả bình luận.

Tại event làm đẹp hôm 10/8, Khả Ngân đến tham dự cùng chiếc váy maxi dáng rộng giấu vòng hai.

Cách đó một tuần, mỹ nhân 11 tháng 5 ngày dự show Chung Thanh Phong cùng chiếc đầm bồng bềnh.

Từ tháng 7, Khả Ngân đã được nhiều khán giả tò mò về việc tăng cân. Tại một sự kiện, cô diện chiếc váy ôm dáng, liên tục dùng tay hoặc đặt phụ kiện trước bụng khi tạo dáng.

Ở một số góc chụp, Khả Ngân bị nhiều khán giả thắc mắc về chuyện có bầu. Dưới một video có hơn triệu lượt xem trên TikTok, Khả Ngân giải thích 'đã mập còn bị chụp góc dìm'.

Khả Ngân mặc đầm ôm lộ bụng tròn trịa khi đi sự kiện.

Hồi tháng 5, Khả Ngân tham dự event cùng bạn trai Nhan Phúc Vinh nhưng tránh chụp ảnh đứng cạnh nhau.

Thời điểm đó, cô chọn chiếc váy draping nhiều lớp, che vòng hai.

Khả Ngân sinh năm 1997, nổi lên với danh xưng "hot girl boxing" năm 15 tuổi. Khi lấn sân điện ảnh, cô được khen về ngoại hình nhưng diễn xuất chưa được đánh giá cao ở các phim: Cao thủ ẩn danh, Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời...

Với 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, người đẹp được nhận xét có tiến bộ, tuy nhiên danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại giải thưởng Cánh diều vàng 2022 vẫn gây tranh cãi. Đẹp đôi và diễn ăn ý trong hai tác phẩm này, Khả Ngân vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Thanh Sơn nhưng cả hai chưa từng xác nhận.