Top 6 mỹ nhân nổi bật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung

Dưới đây là 6 mỹ nhân anh hùng tiêu biểu trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung thường xuyên được cộng đồng yêu phim và độc giả tiểu thuyết kiếm hiệp nhắc đến:

Vương Ngữ Yên (Thiên long bát bộ)

Được Đoàn Dự ca tụng là “Thần tiên tỷ tỷ” nhờ nhân sắc băng thanh ngọc khiết, Vương Ngữ Yên là con gái của Đoàn Chính Thuần và Lý Thanh Lô, mang tình cảm sâu nặng với biểu huynh Mộ Dung Phục.

Dù không có võ công thực chiến, nàng lại sở hữu “kho tàng” lý thuyết võ học khổng lồ, có khả năng nhận diện chiêu thức và tìm ra điểm yếu đối thủ ngay lập tức. Nhan sắc khuynh thành kết hợp cùng sự uyên bác về võ học và mối tình đơn phương trắc trở đã tạo nên dấu ấn sâu đậm cho nhân vật này.

Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp)

Truyền nhân của phái Cổ Mộ từ nhỏ đã sống cách ly với thế giới bên ngoài, Tiểu Long Nữ mê hoặc người đọc bởi vẻ đẹp tinh khiết, lạnh lùng, thoát tục và luôn xuất hiện trong y phục trắng.

“Cô cô của Dương Quá” không chỉ sở hữu ngoại hình lạnh như băng tuyết, nàng còn rất giỏi võ công phái Cổ Mộ (như Ngọc Nữ Tâm Kinh). Mối tình thầy chông gai với Dương Quá vấp phải nhiều định kiến xã hội, nhưng sau bao lần hợp tan, họ vẫn chọn gắn bó trọn đời, trở thành một trong những cặp đôi biểu tượng kinh điển của tiểu thuyết Kim Dung.

Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu)

Là con gái của Đông Tà Hoàng Nhược Sư, Hoàng Dung kế thừa trí tuệ siêu việt từ cha cùng nhan sắc lộng lẫy và lém lỉnh, đáng yêu của mẹ.

Tinh thông cầm kỳ thi họa, nhanh trí trong mọi tình huống nguy cấp, võ thuật cao (Đả Cẩu Bổng Pháp). Hoàng Dung không chỉ đẹp mà còn dùng trí tuệ giúp Quách Tĩnh vượt qua nhiều nguy hiểm, sau này cùng sát cánh bảo vệ Tương Dương.

Triệu Mẫn (Ỷ Thiên Đồ Long ký)

Quận chúa nhà Nguyên nổi tiếng với nhân sắc sắc hồng hào xinh đẹp, trí tuệ thượng thừa cùng cá tính mạnh mẽ.

Là một nhà chiến lược tài ba từng khiến võ lâm kiến ​​dè, Triệu Mẫn luôn chủ động trong mọi vấn đề. Khi đem lòng yêu Trương Vô Kỵ, nàng sẵn sàng từ bỏ thân phận cao quý và gia tộc để theo đuổi tình yêu, trở thành hình tượng nữ cường nhân bậc nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long ký.

Chu Chỉ Nhược (Ỷ Thiên Đồ Long ký)

Xuất thân bình dị, được Trương Tam Phong đưa lên núi Võ Đang trước khi nhập phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược mang vẻ đẹp thanh tú, mong manh, nhẹ nhàng.

Cuộc đời Chu Chỉ Nhược là sợi dây kéo nội tâm giữa tình yêu dành cho Trương Vô Kỵ và ý thức giáo dục tôn sư trọng đạo. Khi lên ngôi Chưởng môn phái Nga Mi, nàng tu luyện thành công Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Chuyển biến tâm lý phức tạp phản ánh xung đột giữa tình yêu, tham vọng và bản chất, tạo ra một nhân vật có chiều sâu nội tâm ở tầng cao nhất trong các tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.

Nhậm Doanh Doanh (Tiếu ngạo giang hồ)

Con gái của Nhậm Ngã Hành, được tôn sùng là “Thánh cô” của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Doanh Doanh sở hữu nhan sắc quyến rũ, võ công hậu hậu, trí tuệ sắc bén và tài nghệ cầm - họa xuất chúng.

Dù bên ngoài mang vẻ uy nghiêm, lạnh lùng, Nhậm Doanh Doanh lại là người tình chung thủy tuyệt đối Lệnh Hồ Xung. Tình yêu vượt qua ranh giới chính - tà cùng lòng trung đã làm nổi khí chất đặc biệt của “Thánh cô”.