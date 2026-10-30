Đoàn phim Bác Sĩ X và 100 Ngày Lừa Dối tưởng nhớ một diễn viên đột ngột qua đời

Dòng chữ tưởng niệm xuất hiện ở cuối tập đầu tiên của Bác Sĩ X và 100 Ngày Lừa Dối, lần lượt viết "Chúng tôi xin tưởng nhớ người đồng nghiệp thân thiết Kim Hyun Yi", "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên diễn viên hành động Kim Hyun Yi".

Theo báo OSEN, nữ diễn viên hành động/đóng thế Kim Hyun Yi qua đời vào tháng 8 do gặp tai nạn giao thông trên đường đến địa điểm quay phim. Cố diễn viên từng là thành viên của đội tuyển biểu diễn Taekwondo quốc gia Hàn Quốc, chuyển sang công việc giảng dạy Taekwondo cho trẻ em trước khi bén duyên với nghề diễn viên đóng thế.

Ngoài Bác Sĩ X và 100 Ngày Lừa Dối, Kim Hyun Yi từng tham gia một số dự án khác như Nữ Tu Bóng Tối, Penthouse, Nghề Siêu Khó Nói, New Recruit 4 (đồng thời đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật)...

Dòng tưởng niệm cố diễn viên hành động Kim Hyun Yi trong "Bác Sĩ X" và "100 Ngày Lừa Dối".

Cũng theo OSEN, Park Ji Hye, trưởng nhóm Mongdol Action - đơn vị từng hợp tác với Kim Hyun Yi chia sẻ, lúc sinh thời, cố diễn viên là người cực kì chỉn chu trong việc duy trì vóc dáng sao cho phù hợp với ngoại hình của các diễn viên chính.

"Kim Hyun Yi là một tiền bối tuyệt vời. Cô ấy sẵn sàng chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn của mình với các hậu bối, những người mới vào nghề, hay những người chỉ mới làm việc được 1-2 năm, dù rằng những kiến ​​thức đó có thể mang lại cho cô ấy lợi thế cạnh tranh.

Với những đồng nghiệp có vóc dáng tương đồng, cô ấy thường bảo cứ nhận công việc này đi, đó là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm đấy. ​​Cô ấy không chỉ là một vận động viên Taekwondo đẳng cấp thế giới mà còn là một người có nhân cách cao đẹp, luôn quan tâm để những người xung quanh có thể theo kịp và tự đứng vững trên đôi chân của mình", Park Ji Hye cho biết.

Dù biết tin muộn màng, nhiều khán giả đã gửi lời tri ân và tưởng niệm cố diễn viên Kim Hyun Yi qua mạng xã hội.