Erik, Đỗ Phú Quý đồng loạt bộc lộ "con người khác" tại Say Hi Rực Rỡ

Từ trước đến nay, Erik luôn được nhớ đến với hình ảnh một nam ca sĩ nhẹ nhàng, có phần e dè và ít khi thể hiện bản thân. Trong suốt hành trình Say Hi Rực Rỡ, anh chàng cũng thường thừa nhận bản thân rất “mong manh yếu đuối”. Thế nhưng càng đi sâu vào hành trình, nam ca sĩ càng khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ.

Ở những tập trước đó, Erik đã khiến các đồng đội ngỡ ngàng khi liên tục tỏa sáng trong các thử thách đòi hỏi sức bền và thể lực. Không chỉ góp công lớn giúp đội giành chiến thắng trong tập 5, anh còn khiến các anh trai thích thú đặt cho biệt danh "hoàng hậu lực điền" - một danh xưng vừa hài hước vừa phản ánh đúng hình ảnh trái ngược với vẻ ngoài mảnh mai của nam ca sĩ.

Erik “mong manh yếu đuối” ở những tập trước đó. Ảnh: NSX

Đến tập 7, Erik thực sự có màn "bung xõa" khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trong thử thách bóp bóng trên bãi biển, nam ca sĩ trực tiếp đối đầu với Anh Tú. Dù bị đối thủ quật ngã xuống cát, Erik nhanh chóng bật dậy chỉ trong thời gian rất ngắn để tiếp tục tranh tài. Khoảnh khắc gây ấn tượng nhất là khi "hoàng hậu lực điền" bất ngờ dùng sức quăng Anh Tú ra một khoảng khá xa. Màn phản công đầy quyết liệt khiến không chỉ các anh trai có mặt tại hiện trường mà cả khán giả theo dõi chương trình cũng phải ngỡ ngàng vì sức mạnh mà Erik sở hữu. Đến mức, Hùng Huỳnh phải thốt lên: “Tôi nghĩ Erik không còn là hoàng hậu nữa mà phù hợp với hình ảnh 1 con trâu nước”.

Trong khi đó Thái Ngân thừa nhận: “Lần nào Erik xuất trận cũng làm anh em phải mắt chữ A, mồm chữ O vì trời ơi, sao mà khỏe dữ vậy”.

Erik có màn "bung xõa" khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Ảnh: NSX

Điều thú vị là Erik không chỉ mạnh về thể lực mà còn cho thấy mình rất biết tận dụng hình ảnh vốn có để tạo lợi thế trong các trò chơi. Trước khi bước vào màn đối đầu với Anh Tú, nam ca sĩ liên tục than thở rằng bản thân khá mệt và không thực sự phù hợp với thử thách này. Những lời tâm sự ấy khiến "Tú Voi" động lòng, thậm chí còn hứa sẽ thi đấu nhẹ nhàng nhất có thể với đàn em.

Nhưng khi tiếng còi bắt đầu vang lên, Erik lập tức cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác với màn thi đấu lăn xả và quyết liệt đến bất ngờ. Chính sự đối lập giữa lời than thở trước trận và màn thể hiện sau đó khiến các anh trai không khỏi bật cười, cho rằng Erik cũng rất "mưu mô" và biết tạo lợi thế cho mình.

Không dừng lại ở đó, trong phần bàn chiến thuật cho thử thách "Gương mặt của đảo", Erik tiếp tục phát huy "vũ khí" là vẻ ngoài hiền lành, có phần "bánh bèo vô dụng". Nam ca sĩ khéo léo trà trộn sang khu vực đội đối thủ, âm thầm lắng nghe những phương án tác chiến của họ trước khi quay trở về báo lại cho đồng đội. Những tình huống vừa thông minh vừa hài hước ấy góp phần tạo nên nhiều tiếng cười cho chương trình.

Đỗ Phú Quí và Hùng Huỳnh không ngại vứt bỏ hình tượng

Nếu Erik khiến khán giả bất ngờ vì sự mạnh mẽ và tinh quái thì Đỗ Phú Quý và Hùng Huỳnh cũng có màn thay đổi hình ảnh không kém phần thú vị.

Trước đây, Phú Quí thường được biết đến với hình ảnh hiền lành, chỉn chu và đôi khi còn bị nhận xét khá "nhạt" vì luôn thận trọng trong cách nói chuyện cũng như hành xử. Thế nhưng ở Say Hi Rực Rỡ, Phú Quý lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác.

Anh không ngần ngại đón nhận biệt danh "con thằn lằn" do Lê Dương Bảo Lâm đặt mà còn biến nó thành chất liệu gây cười xuyên suốt chương trình.

Không chỉ hài hước hơn, nam ca sĩ còn rất lăn xả trong các thử thách. Riêng ở tập 7, Phú Quý có tới hai lần đối đầu trực tiếp với Gin Tuấn Kiệt trong những màn tranh tài đầy va chạm trên bãi biển. Dù liên tục bị va đập và phải tiêu tốn nhiều sức lực, anh vẫn giữ tinh thần thi đấu máu lửa.

Bên cạnh đó, "con thằn lằn" còn cho thấy khả năng ứng biến nhanh và sự hoạt ngôn mà trước đây ít người có dịp thấy. Trong những màn tung hứng cùng Lê Dương Bảo Lâm hay các anh trai lớn, Đỗ Phú Quý không chỉ đối đáp bằng lời nói mà còn kết hợp nhiều biểu cảm, hành động hài hước, góp phần tạo nên bầu không khí cho Say Hi Rực Rỡ.

Bên cạnh đó, Hùng Huỳnh cũng tỏa sáng, vượt qua sự e dè của chính mình khi tham gia hành trình này. Anh từng thừa nhận bản thân rất sợ xấu, không muốn làm điều gì ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

Thế nhưng cũng chính Hùng Huỳnh bỏ qua nỗi sợ đó, chấp nhận hóa trang thành hình tượng vừa hài hước vừa “khó tả” để giúp đội mình gây ấn tượng khi tham gia phần thi “Gương mặt của đảo”.

Khoác lên người bộ trang phục “rắn độc biển” là chiếc chăn khá dày cùng phụ kiện trang trí từ cành cây, lưới bắt cá, Hùng Huỳnh thực sự đã phá bỏ hình ảnh chỉn chu, mỹ nam trước đó.

Sự “hi sinh nhan sắc” này đã khiến các anh trai vô cùng thích thú còn khán giả không khỏi ngỡ ngàng và ghi nhận sự lăn xả, hết mình của nam ca sĩ với chương trình.