Cao Hải Ninh 'khổ sở' vì đóng vai vợ Trương Trí Lâm

Đầu tuần, khi tham gia chương trình Tinh Châu giải trí, diễn viên Cao Hải Ninh chia sẻ về vai diễn Hồng Hải Doãn trong Thành phố rực rỡ - bộ phim đang làm mưa làm gió, do đài TVB sản xuất.

Diễn viên cho biết đây là vai diễn phức tạp nhất và khó nắm bắt nhất kể từ khi vào nghề. Ngoài ra, khí chất mạnh mẽ của bạn diễn Trương Trí Lâm, giọng điệu "lạnh lùng không cảm xúc" từ anh khiến cô cảm thấy một áp lực vô hình trong mọi phân cảnh chung.

Cao Hải Ninh mô tả bản thân "giống một đóa hoa đang dần tàn úa, dần bị vắt kiệt, khiến bản thân ngày càng gầy gò và tiều tụy" khi hóa thân vai diễn. Cô nói có lúc chỉ muốn phim nhanh chóng đóng máy để thoát khỏi cảm xúc méo mó.

Cao Hải Ninh chia sẻ về vai diễn. Ảnh: TVB

Không khí áp lực trong phim khiến Cao Hải Ninh suy sụp tinh thần. Khi không chịu nổi, cô không cầm được nước mắt, phải trốn sau rèm cửa khóc. Phản ứng này được Trương Trí Lâm chia sẻ thêm: "Tắt máy quay xong, cô ấy tự thu mình khóc ở một góc. Trong lòng tôi nghĩ: 'Chết rồi! Có phải mình quá đáng rồi không?'. Tôi hỏi cô ấy có ổn không, cô ấy bảo: 'Đừng chạm vào tôi', 'Không có việc gì thì tôi ra ngoài trước'".

Trương Trí Lâm, Cao Hải Ninh trong 'Thành phố rực rỡ'. Ảnh: TVB

Cao Hải Ninh mô tả, nhân vật Quan Hiếu Hiền do Trương Trí Lâm thủ vai trong phim "chẳng khác nào ác quỷ". Người chồng thiếu cảm giác an toàn, buộc phải kiểm soát nửa kia, thậm chí còn dùng mẹ của người vợ làm vũ khí để ép cô phải khuất phục. Mặt khác, anh lại giả vờ quan tâm chu đáo nhằm xoa dịu mối quan hệ. Cô nhận xét: "Mối quan hệ giữa chúng tôi quá phức tạp, quá dây dưa, méo mó! Nói đến đây tôi thấy mình sắp không thở nổi rồi! Tôi không hy vọng ngoài đời thực lại gặp phải một người đàn ông như thế, thật là đáng sợ".

Thành phố rực rỡ do TVB sản xuất, lấy bối cảnh Macau, khai thác cuộc chiến quyền lực trong gia tộc tài phiệt, nơi anh em ruột sẵn sàng đối đầu, tình yêu trở thành công cụ trả thù và những mối quan hệ thân thiết bị lợi ích chi phối. Phim có sự tham gia của Trương Trí Lâm, Ngô Trác Hy, Cao Hải Ninh, Trương Hy Văn và Khương Đại Vệ. Tính đến ngày 29/10, tác phẩm đã đạt thành tích cao, mở màn với lượng khán giả dẫn đầu nhóm phim truyền hình TVB. Ngoài ra, phim thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả Đại lục vì diễn biến kịch tính, dù một số người cho rằng cốt truyện cũ và thiếu logic.

Nội dung tác phẩm xoay quanh câu chuyện của Quan Chí Sâm (Khương Đại Vệ), chủ tịch tập đoàn Thượng Lợi Phong tại Macau, để hai con trai là Quan Hiếu Hiền (Trương Trí Lâm) và Quan Hiếu Quân (Ngô Trác Hy) cùng giữ chức tổng giám đốc điều hành. Người anh Hiếu Hiền đầy tham vọng, luôn coi em trai là đối thủ cần loại bỏ, trong khi Hiếu Quân dù lớn lên trong môi trường đầy toan tính vẫn cố giữ nguyên tắc của mình.

Để phá vỡ liên minh giữa Quan Hiếu Quân và người vợ Vương Tuyết Oánh (Trương Hy Văn), Quan Hiếu Hiền kết hôn với Hồng Hải Doãn (Cao Hải Ninh), một công tố viên Hong Kong, đồng thời là bạn thân của Tuyết Oánh từ thuở nhỏ. Từ đây, những mâu thuẫn tình cảm trong quá khứ đan xen với âm mưu tranh đoạt tài sản và quyền lực. Ngay cả cuộc hôn nhân cũng trở thành một phần của chiến lược chính trị và kinh doanh, còn các thành viên trong gia tộc liên tục giăng bẫy, lợi dụng và tìm cách hạ bệ lẫn nhau.

Cao Hải Ninh trong 'Thành phố rực rỡ'. Ảnh: TVB

Thành phố rực rỡ đánh dấu sự trở lại của Trương Trí Lâm sau 13 năm, ở mảng phim truyền hình TVB. Anh vào vai người đàn ông độc đoán, tàn nhẫn và nhiều tham vọng. Cách anh dùng "ánh mắt băng giá" hoặc thể hiện thái độ kích động, lời nói thao túng nhân viên, vợ... khiến người xem nhiều lần thót tim.

Nhiều khán giả khen ngợi khả năng diễn xuất sắc của Trương Trí Lâm, cho rằng anh hoàn toàn thoát khỏi hình tượng nam thần trước đây.

Một phân cảnh diễn xuất của Trương Trí Lâm...

... và Cao Hải Ninh trong 'Thành phố rực rỡ'. Ảnh: TVB

Cao Hải Ninh (Samantha Ko) là diễn viên nổi tiếng thuộc đài TVB, Hong Kong. Xuất thân từ cuộc thi Miss Hong Kong 2008 với danh hiệu Top 6 cùng giải thưởng "Sắc đẹp cuốn hút", cô dần khẳng định thực lực qua từng vai diễn từ phụ đến chính. Có chiều cao ấn tượng, vẻ ngoài quyến rũ cùng lối diễn xuất đa dạng, Cao Hải Ninh từng bước thoát khỏi mác "người đẹp gợi cảm" để trở thành diễn viên thực lực với Ba mươi chưa phải là hết, Nữ hoàng tin tức, Sứ đồ hành giả, Báo cừu sát thủ, Tòa nhà Kim Tiêu, Binh đoàn phái yếu...

Trương Trí Lâm là ca sĩ, diễn viên tài năng hàng đầu của làng giải trí Hong Kong. Bước chân vào giới nghệ thuật từ đầu những năm 1990, anh nhanh chóng gặt hái thành công ở cả hai mảng âm nhạc và phim ảnh. Với gương mặt lãng tử không tuổi cùng nét diễn duyên dáng, Trương Trí Lâm ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều tác phẩm kinh điển như Anh hùng xạ điêu (1994), Đường về hạnh phúc, hay series Bao la vùng trời... Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt, hạnh phúc cùng hoa hậu Viên Vịnh Nghi.