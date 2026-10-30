Ảnh sao 30/10: Đan Trường mừng sinh nhật vợ cũ

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đưa ba con đi chơi Safari Phú Quốc. "Mọi thứ đều y như cũ, chỉ khác là anh kép nhí cao hơn và gia đình tôi có tổng cộng 5 thành viên", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Diễn viên Lương Mạnh Hải mô tả khoảnh khắc thân thiết bên Tăng Thanh Hà vào sinh nhật anh: "Đúng ngày, đúng người, nhẹ nhàng tình cảm".

Lọ Lem - con gái lớn của nghệ sĩ Quyền Linh - tận hưởng khung cảnh mùa thu Hàn Quốc lãng mạn.

Ca sĩ Đan Trường đăng ảnh bên doanh nhân Thủy Tiên và con trai, kèm chú thích: "Chúc mừng sinh nhật mẹ của Thiên Từ".

Hoa hậu Hà Kiều Anh mong tuổi 11 của con gái ngập tràn niềm vui, mạnh khỏe, tự tin, bản lĩnh và mãi giữ trái tim ấm áp.

Diễn viên Sam nói với bản thân: "Sinh nhật năm nay, chúc em mãi là em bé của anh ấy".

Cựu người mẫu Thúy Hạnh mừng con gái út tròn 18 tuổi.

Diễn viên Puka gây chú ý bởi hình tượng sexy trước thềm sinh nhật.

Rich kid Tiên Nguyễn (thứ hai từ phải qua) - con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - khoe ảnh hóa trang Halloween trước đây cùng ông xã và em trai. Cô cho biết năm nay sẽ "nghỉ hưu" sau một thập kỷ đều đặn hưởng ứng dịp này.

Phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang - chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - chia sẻ khoảnh khắc bên Bầu Hiển nhân dịp bố bước sang tuổi mới.

Trong khi đó, phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh - anh trai Đỗ Vinh Quang - bày tỏ: "Chúc mừng sinh nhật ba, người duy nhất con thần tượng và là siêu anh hùng luôn xuất hiện mỗi khi con cần, giúp con trưởng thành, mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. I love you dad".

Ảnh: FBNV